Kragujevčanin N. L. (38), poznat po nasilničkom ponašanju i izbjegavanju suđenja, uhapšen je u Beranama za manje od 24 sata od raspisivanja potjernice i slijedi mu ekstradicija u Srbiju.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Danas je sprovedena brza policijska akcija u kojoj je uhapšen državljanin Srbije N. L. (38) iz Kragujevca.

Kako prenose mediji, riječ je o muškarcu za kojim je međunarodna potjernica raspisana juče, a koji je danas lociran i uhapšen u Beranama.

Prema navodima medija, kragujevačka policija i pravosudni organi intenzivno su tragali za njim, jer je duži period bio nedostupan nadležnim organima i izbjegavao sudske postupke.

Ignorisao sud i vrijeđao policijske službenike

Prema istim izvorima, N. L. nije povezivan sa organizovanim kriminalnim grupama, već je poznat kao izvršilac krivičnih djela na lokalnom nivou.

Navodno je duže vrijeme ignorisao pozive nadležnih organa i odbijao da se odazove sudu, dok mu se na teret stavlja i nasilničko ponašanje, kao i vrijeđanje ovlašćenih službenih lica tokom ranijih intervencija u Kragujevcu.

Uhapšen za manje od 24 časa

Nakon što je za njim juče raspisana međunarodna potjernica, crnogorski FAST tim za međunarodne ciljane potrage, u saradnji sa policijskim službenicima iz Berana, locirao ga je i uhapsio za manje od 24 časa od raspisivanja potrage.

„NCB Interpol Beograd raspisao je međunarodnu potjernicu za N. L. radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Republici Srbiji“, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Podsjećamo, N. L. se u Srbiji tereti za ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje, kao i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On će, u zakonom predviđenom roku, biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora, nakon čega slijedi postupak njegovog izručenja Srbiji.