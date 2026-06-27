Više osoba uhapšeno je zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem cigareta

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) sprovode novu akciju u Rožajama, gdje je u toku hapšenje više osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta, prenosi portal Vijesti.

Kako prenose Vijesti, riječ je o trećem talasu hapšenja u okviru istraga koje SDT vodi zbog šverca cigareta u posljednjih desetak dana.

Iz SDT-a je saopšteno da će, nakon završetka hitnih dokaznih radnji i saslušanja uhapšenih u svojstvu osumnjičenih, javnost biti obaviještena o rezultatima akcije i odluci o daljem toku postupka.

Vijesti podsjećaju da su pripadnici SPO-a 18. juna u velikoj akciji širom Crne Gore uhapsili 14 osoba, dok su 25. juna slobode lišena još četiri osumnjičena zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

Prema pisanju Vijesti, u dosadašnjim akcijama uhapšena su dva bivša i jedan aktivni službenik Uprave policije, koji se dovode u vezu sa istragama o krijumčarenju cigareta.

Iz SDT-a za sada nijesu saopšteni identiteti osoba obuhvaćenih najnovijom akcijom, a više informacija očekuje se nakon okončanja tužilačkih i policijskih aktivnosti.