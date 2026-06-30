Trojica Rožajaca uhapšena su u policijskoj akciji koordinisanoj sa bjelopoljskim Višim tužilaštvom.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Pripadnici kriminalne grupe - Rožajci Enes Nokić (45), Haris Mujević (26) i Aldin Mujević (34) uhapšeni su zbog sumnje da su omogućili bjekstvo i skrivanje osumnjičenima za ubistvo Darka Veskovića zvanog Prika, likvidiranog 22. juna u Beogradu, odnosno, da su ih ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom dovezli i do Podgorice.

Trojica Rožajaca uhapšena su u policijskoj akciji koordinisanoj sa bjelopoljskim Višim tužilaštvom.

"Policijski službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, identifikovali su kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bjekstvo licima osumnjičenim za krivično djelo teško ubistvo izvršeno 22. juna 2026. godine u Beogradu, te su, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, lišili slobode tri lica iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično djelo kriminalno udruživanje. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično djelo slobode su lišeni E. N. (45), H. M. (26) i A. M. (34) iz Rožaja", saopšteno je iz Uprave policije.

Iz UP ističu da su, preduzimajući koordinisane aktivnosti usmjerene na suzbijanje organizovanog kriminala, otkrivanje, lociranje i procesuiranje izvršilaca najtežih krivičnih djela, službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar “, a na osnovu operativnog rada i sprovedene kriminalističke obrade, identifikovali trojicu osumnjičenih da su pružila logističku podršku izvršiocima krivičnog djela teško ubistvo u Republici Srbiji, u cilju njihovog izvlačenja sa teritorije Srbije i skrivanja.

"Sumnja se da su se imenovani udružili radi vršenja krivičnih djela, po prethodnom dogovoru i uz međusobno usklađeno djelovanje, te organizovali aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći izvršiocima nakon izvršenog krivičnog djela, obezbjeđujući im logističku podršku i stvarajući uslove za njihovo skrivanje i izbjegavanje krivičnog gonjenja. Konkretno, E. N., H. M. i A. M. su osumnjičeni da su 22. juna 2026. godine svojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Republike Srbije u Crnu Goru dvojici osumnjičenih za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, van zvaničnog graničnog prelaza, na teritoriji opštine Rožaje, te da su narednog dana, 23. juna 2026. godine, organizovali njihov prevoz iz Rožaja do Podgorice, sa ciljem njihovog skrivanja i onemogućavanja njihovog otkrivanja i krivičnog gonjenja od strane nadležnih organa, čime su za sebe i druge članove grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist", saopšteno je iz UP.

Iz te bezbjednosne institucije naglašavaju da su službenici regionalnih centara bezbjednosti “Sjever” i “Centar”, identifikovali više lokacija na kojima su boravila osumnjičena lica, te izvršili preglede i pretrese više objekata i vozila. Tom prilikom su od ovih lica oduzete putne isprave izdate od strane Republike Hrvatske, 50 komada puščane municije i tri putnička motorna vozila koji će biti predmet daljih forenzičkih vještačenja.

"Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, osumnjičenima je, od strane tužioca određeno zadržavanje do 48 časova", kazali su iz UP.

Poručuju i da nastavljaju intenzivne aktivnosti usmjerene na identifikaciju, lociranje i procesuiranje članova kriminalnih grupa i izvršilaca teških krivičnih djela, dok se istovremeno preduzimaju dalje mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju drugih lica koja se dovode u vezu sa ovim krivičnim djelom.

Vesković je ubijen 22. juna u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Vesković, jedan od dvojice okrivljenih za ubistvo Blaža Đurovića, označenog pripadnika "kavačkog klana", koje se dogodilo pred njegovom kućom na Dušanovcu, u Beogradu, marta 2018. godine.

Viši sud u Beogradu osudio ga je na 15 godina zatvora zbog ovog zločina, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje - prije dva mjeseca, piše portal Nova.rs.

Zajedno sa Veskovićem, bio je optužen i Nemanja Ivanović, ali za nelegalno nošenje oružja, za šta je pravosnažno oslobođen.

Sumnjalo se da su Vesković i Ivanović bili angažovani od "škaljarskog klana" , kako bi izvršili ovaj zločin, a Blažo Đurović ubijen je u jeku rata zaraćenih klanova, kada su likvidacije svakodnevno potresale Beograd, navodi N1.

Iako je tužilaštvo optužilo Veskovića za teško ubistvo, prvostepenom presudom Višeg suda koja je sada ukinuta Vesković je bio osuđen za blaže krivično djelo - ubistvo u saizvršilaštvu. Sud ga je osudio na 15 godina zatvora, a ublaženje krivičnog djela obrazložio time da nije bilo dokaza da je ubistvo izvršeno na svirep i podmukao način.

Prema prvobitnoj optužnici, Vesković i Ivanović su u martu 2018. u sačekuši ubili Đurovića ispred njegove kuće na Dušanovcu. Na osnovu pronađenih DNK tragova, tužilaštvo je tvrdilo da je Ivanović vozio automobil, a da je Vesković pucao u Đurovića dok su se sa njim mimoilazili kolima. Automobil korišćen prilikom ubistva je kasnije zapaljen, ali nije do kraja izgorio i policija je u gepeku pronašla pušku iz koje je Đurović ubijen.

Tužilaštvo je prvobitno tvrdilo da je i Ivanović učestvovao u ubistvu, ali je tokom suđenja od toga odustalo, pa mu se sudilo samo za nelegalno nošenje oružja jer je na pronađenoj pušci otkriven njegov DNK. Sud ga je oslobodio smatrajući da nije bilo moguće utvrditi kad je Ivanović ostavio DNK na pušci, odnosno da li ga je ostavio prilikom ubistva ili ranije.

I Vesković i Ivanović imali su kriminalnu prošlost i prije ovog slučaja, dok se Đuroviću u trenutku kad je ubijen sudilo za otmicu Jovice Radonjića, člana kriminalne grupe "Firma".