Više javno tužilaštvo u Beogradu otkrilo je do detalja kako je, prema sumnjama istrage, izvedena likvidacija Darka Veskovića Prike na Voždovcu.

Izvor: Kurir

Dolazak na lokaciju taksijem, rukovanje sa žrtvom prije pucnjave, ekspresno bjekstvo na pripremljenom motociklu i logistička mreža koja je obezbijedila skrivanje nakon zločina - ovako je izgledala precizno osmišljena logistika iza brutalnog ubistva Darka Veskovića zvanog Prika, koje se 22. juna 2026. godine dogodilo u ugostiteljskom objektu na Voždovcu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je zvaničnu istragu protiv četvorice osumnjičenih, čije su uloge u organizaciji i izvršenju ove likvidacije sada potpuno razotkrivene.

Ubica se prvo rukovao sa Prikom, pa pucao s leđa

Prema naredbi o sprovođenju istrage, kobnog dana osumnjičeni N. K. je do ugostiteljskog objekta stigao taksi vozilom. Ušao je unutra i rukovao se sa oštećenim Darkom Veskovićem.

Međutim, u momentu kada mu je Vesković okrenuo leđa i krenuo nazad ka stolu za kojim je prethodno sjedio, N. K. je reagovao munjevito.

Iz torbice koju je nosio za pojasom izvukao je pištolj kalibra 9 mm i ispalio najmanje 6 projektila u pravcu leđa i glave Veskovića. On je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Prilikom pucnjave, jedan od ispaljenih metaka pogodio je i Vuka Musića, koji je sjedio za stolom sa ubijenim Veskovićem, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Pored toga, napadač je ispaljivanjem hitaca u punom lokalu direktno doveo u opasnost živote još četvoro gostiju, kao i dvoje radnika ugostiteljskog objekta.

Pogledajte 00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Ko je pucao, ko je vozio motor, a ko krio ubicu?

Tužilaštvo je osumnjičene podijelilo u dvije grupe - direktne izvršioce koji su u bjekstvu i logističare koji su već uhapšeni.

N. K. - Direktan izvršilac (Ubica u bjekstvu)

Tereti se za krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (nosio pištolj NN marke, kalibra 9 mm), kao i Teška tjelesna povreda zbog ranjavanja Vuka Musića. Nalazi se u bjekstvu.

D. Dž. - Saučesnik na motoru i logistika bjekstva (U bjekstvu)

Tereti se za krivično djelo Teško ubistvo u pomaganju. Njegova ključna uloga bila je da, prema prethodnom dogovoru, na motociklu NN marke sačeka N.K. ispred ugostiteljskog objekta, nakon čega su zajedno velikom brzinom pobjegli sa lica mjesta. I on se nalazi u bjekstvu.

M. T. E. i D. V. - Skrivanje i pomoć nakon zločina (Uhapšeni)

Protiv njih je pokrenuto sprovođenje dokaznih radnji zbog sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela. Njihov zadatak bio je da ubicama pruže logistiku nakon pucnjave i pomognu im u skrivanju od policije. Oni su već saslušani pred postupajućim javnim tužiocem.

Tužilaštvo traži potjernice i pritvor

S obzirom na to da se direktni izvršilac N.K. i njegov saučesnik na motoru D.Dž. nalaze u bjekstvu, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda da im odredi pritvor i donese naredbu za raspisivanje potjernice.

Za uhapšene pomagače koji su radili na logistici skrivanja, M.T.E. i D.V., tužilaštvo je takođe predložilo određivanje pritvora kako bi se obezbijedilo njihovo prisustvo tokom daljeg toka istrage.

Ko je bio Darko Vesković Prika?

Darko Vesković, zvani Prika, godinama je u policijskim evidencijama označavan kao osoba bliska "škaljarskom klanu", a bezbjednosne službe povezivale su ga i sa grupom Luke Bojovića i Filipa Koraća.

Široj javnosti postao je poznat nakon hapšenja za ubistvo Blaža Đurovića (pripadnika suprotstavljenog "kavačkog klana") na Dušanovcu 2018. godine. Vesković je za to djelo prvostepeno bio osuđen na 15 godina zatvora.

Međutim, samo dva mjeseca prije ove likvidacije na Voždovcu, Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i naložio novo suđenje. Veskoviću je tada određen kućni pritvor, pa je ubijen u trenutku kada je imao nanogvicu, nakon što je izašao u dozvoljenu šetnju.

(Telegraf/Mondo)