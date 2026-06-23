Policija je uhapsila D.T (52) iz Pljevalja, zbog sumnje da je, na štetu osamnaestogodišnje djevojke, izvršio krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem.
"Policijski službenici su juče, 22.06.2026. godine, hitno postupili po prijavi Centra za socijalni rad koja je Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja dostavljena istog dana, a u kojoj je bilo navedeno da je na štetu ovog ženskog lica izvršeno krivično djelo. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, po čijem nalogu su policijski službenici preduzeli opsežne mjere i radnje, na osnovu kojih je ubrzo identifikovan D.T. kao lice koje je izvršilo navedeno krivično djelo, nakon čega je istog dana i lišen slobode", saopšteno je iz Uprave policije.
Navodi se da će D.T. uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, u zakonom propisanom roku.
"Oštećenoj ženskoj osobi je pružena medicinska i psihološka podrška", zaključuju.