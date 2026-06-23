Policija je uhapsila D.T (52) iz Pljevalja, zbog sumnje da je, na štetu osamnaestogodišnje djevojke, izvršio krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

"Policijski službenici su juče, 22.06.2026. godine, hitno postupili po prijavi Centra za socijalni rad koja je Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja dostavljena istog dana, a u kojoj je bilo navedeno da je na štetu ovog ženskog lica izvršeno krivično djelo. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, po čijem nalogu su policijski službenici preduzeli opsežne mjere i radnje, na osnovu kojih je ubrzo identifikovan D.T. kao lice koje je izvršilo navedeno krivično djelo, nakon čega je istog dana i lišen slobode", saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će D.T. uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, u zakonom propisanom roku.

"Oštećenoj ženskoj osobi je pružena medicinska i psihološka podrška", zaključuju.