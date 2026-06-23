Pljevaljska policija je juče Osnovnom državnom tužilaštvu, nakon konsultacija sa postupajućim tužiocem, podnijeli krivičnu prijavu protiv maloljetnog lica starog 17 godina zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu sugrađanina.

Izvor: Opština Pljevlja

Naime, policijski službenici su, postupajući po prijavi događaja iz juna 2026. godine, sproveli kriminalističku obradu i prikupili obavještenja koja upućuju na sumnju da je maloljetnik star 17 godina u ugostiteljskom objektu u Pljevljima fizički napao oštećeno lice staro 56 godina.

Sumnja se da je maloljetnik prišao oštećenom s leđa i odgurnuo ga, usljed čega je oštećeni pao i udario glavom o inventar ugostiteljskog objekta, nakon čega mu je zadao udarac nogom u predjelu glave. Oštećeni je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, što je konstatovano u medicinskoj dokumentaciji, saopštila je Uprava policije.

Policija, kako se dodaje, preduzima mjere i radnje radi utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti u vezi sa boravkom maloljetnog lica u ugostiteljskom objektu.