Brkoviću je prije dva dana pozlilo, nakon čega je hitno primljen u bolnicu gdje su ljekari, nakon detaljnih pregleda, ustanovili plućnu emboliju koja je, kako sumnjaju, posljedica napada i udaraca koje je zadobio tokom nedavnog fizičkog napada.

Izvor: Skupština glavnog grada

Zdravstveno stanje odbornika Milivoja Brkovića, koji je nedavno brutalno pretučen, naglo se pogoršalo, prenosi RTV Podgorica.

Brkoviću je prije dva dana pozlilo, nakon čega je hitno primljen u bolnicu gdje su ljekari, nakon detaljnih pregleda, ustanovili plućnu emboliju koja je, kako sumnjaju, posljedica napada i udaraca koje je zadobio tokom nedavnog fizičkog napada.

Brković je još uvijek životno ugrožen i podvrgnut je terapijama kako bi se sanirali trombovi koji su se pojavili, a koji bi mogli da izazovu ozbiljne komplikacije.

I dok se Brković nalazi u Kliničkom centru zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, napadači Mišo Vešović i Tomislav Šćepanović su i dalje na slobodi. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, snimci nemilog događaja su izuzeti sa okolnih kamera, ali vinovnici ovog događaja su još u bjekstvu.

Podsjećamo, Brković je prije sedam dana brutalno pretučen i nanijete su mu teške tjelesne povrede.

Ovaj napad izazvao je oštre reakcije javnosti i političkih subjekata koji zahtijevaju hitnu reakciju tužilaštva i policije, poručujući da se nasilje nad javnim djelatnicima ne smije tolerisati.