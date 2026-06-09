Brkoviću je prije dva dana pozlilo, nakon čega je hitno primljen u bolnicu gdje su ljekari, nakon detaljnih pregleda, ustanovili plućnu emboliju koja je, kako sumnjaju, posljedica napada i udaraca koje je zadobio tokom nedavnog fizičkog napada.
Zdravstveno stanje odbornika Milivoja Brkovića, koji je nedavno brutalno pretučen, naglo se pogoršalo, prenosi RTV Podgorica.
Brkoviću je prije dva dana pozlilo, nakon čega je hitno primljen u bolnicu gdje su ljekari, nakon detaljnih pregleda, ustanovili plućnu emboliju koja je, kako sumnjaju, posljedica napada i udaraca koje je zadobio tokom nedavnog fizičkog napada.
Brković je još uvijek životno ugrožen i podvrgnut je terapijama kako bi se sanirali trombovi koji su se pojavili, a koji bi mogli da izazovu ozbiljne komplikacije.
I dok se Brković nalazi u Kliničkom centru zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, napadači Mišo Vešović i Tomislav Šćepanović su i dalje na slobodi. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, snimci nemilog događaja su izuzeti sa okolnih kamera, ali vinovnici ovog događaja su još u bjekstvu.
Podsjećamo, Brković je prije sedam dana brutalno pretučen i nanijete su mu teške tjelesne povrede.
Ovaj napad izazvao je oštre reakcije javnosti i političkih subjekata koji zahtijevaju hitnu reakciju tužilaštva i policije, poručujući da se nasilje nad javnim djelatnicima ne smije tolerisati.