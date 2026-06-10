Podgorička policija identifikovala je i intenzivno traga za T. Š. i M. V. iz Podgorice, zbog sumnje da su nanijeli teške tjelesne povrede odborniku u Skupštini glavnog grada Milivoju Brkoviću, saopštila je Uprava policije (UP).

Izvor: Skupština glavnog grada

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, identifikovali su i intenzivno tragaju za T. Š. i M. V. iz Podgorice, dva operativno interesantna lica, zbog sumnje da su u Podgorici, u noći između 02. i 03. juna 2026. godine, na štetu M.B., izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda", piše u saopštenju.

Kako su naglasili, sumnja se da su T.Š. i M.V. fizički napali Brkovića, na raskrsnici Bulevara revolucije sa Moskovskom ulicom, nakon što je Brković stao u odbranu ženske osobe koju su ove dvije osobe uznemiravale.

"Oštećeni M. B. i muško lice koje je sa njim bilo u društvu su potom pristupili navedene noći u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica gdje su prijavili događaj, a M. B. je nakon toga odveden u Klinički centar Crne Gore gdje je konstatovano da je zadobio prelom vilice i gdje je zadržan radi daljeg liječenja. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je pravno kvalifikovao događaj", ističe se u saopštenju UP.

Tokom preduzimanja izviđajnih mjera i radnji na lociranju dvije navedene osumnjičene osobe, Policiji se kao izvršilac napada na M.B. lažno prijavio V.V, brat osumnjičenog M.V, pri čemu je policija odmah, bez odlaganja, protiv njega državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje.

Policijski službenici su u komunikaciji sa oštećenim M.B, kao i sa Kliničkim centrom, radi razmjene informacija i praćenja zdravstvenog stanja oštećenog.

“U koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, Policija preduzima sve potrebne aktivnosti radi pronalaska, lišenja slobode i procesuiranja osumnjičenih osoba, pri čemu je za ove dvije osobe raspisana potraga na nacionalnom nivou”, zaključuju iz policije.