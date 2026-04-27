Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv R.R. i R.P. zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi CdM.

Kako su naveli iz tog tužilaštva, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

U saopštenju se navodi da se optužnicom okrivljenima stavlja na teret da su 2. februara 2026. u Danilovgradu neovlašćeno radi prodaje držali kokain, tako što su u iznajmljenoj kući držali dva PVC pakovanja u kojim se nalazio kokain ukupne mase 529,15 grama, te novac u različitim apoenima i valuti.

“Predmeti su pronađeni i oduzeti od strane policijskih službenika prilikom pretresa stana i drugih prostorija”, zaključuje se.