Nelegalna konverzija valuta, zloupotreba položaja i falsifikovanje isprava pod lupom tužilaštva

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile više krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala.

Policija je postupala po prijavi da se jedno lice bavi neovlašćenom konverzijom stranih valuta, nakon čega je kontrolisan M.J. (61) iz Podgorice. Kod njega je pronađena veća količina novca u različitim valutama, čija ukupna vrijednost, nakon konverzije, iznosi oko 12.400 eura.

Sumnja se da je M.J. duže vrijeme nelegalno obavljao konverziju valuta na prostoru ispred jednog tržnog centra u Podgorici, bez potrebnih dozvola, zbog čega je protiv njega podnijeta prijava za nedozvoljeno bavljenje privrednom i bankarskom djelatnošću.

Krivična prijava podnijeta je i protiv Đ.P. (38) iz Podgorice, zbog sumnje da je kao vozač u jednom preduzeću prisvojio novac od dnevnih pazara u iznosu od 2.150,48 eura, kao i robu poslodavca – dva mobilna telefona. Time je, kako se sumnja, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od ukupno 2.543,60 eura.

Treća prijava odnosi se na M.U. (26) iz Zete, koji se sumnjiči za falsifikovanje isprave. On je, prema navodima policije, tokom kontrole u Podgorici predao falsifikovani ugovor o zakupu vozila na ime jedne rent-a-car agencije iz Beograda, za koji je kasnije utvrđeno da ga je sam sačinio.

Istraga u ovim predmetima se nastavlja u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.