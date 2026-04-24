Policija u Bijelom Polju je podnijela krivičnu prijavu protiv E.K. iz tog grada, zbog sumnje da je pucao prema učenicama u blizini Osnovne škole „Dušan Korać“, sa prozora jedne kuće, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su juče, postupajući po prijavi direktorice Osnovne škole „Dušan Korać“ da su joj tri učenice prijavile da je u njihovom pravcu, sa prozora jedne kuće, pucalo nepoznato muško lice, preduzeli hitne mjere i radnje i brzom i efikasnom reakcijom identifikovali E.K. iz Bijelog Polja, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih djela iz oblasti narkotika”, navodi se u saopštenju policije.

Kako su kazali iz policije, protiv njega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu tri maloljetne osobe.

“Kako se sumnja, E.K. je juče, dok su se oštećene kretale ulicom, sa prozora kuće u kojoj boravi, upotrebom za sada nepoznatog oružja uputio projektil u njihovom pravcu, čime je ugrozio njihovu sigurnost”, dodali su iz UP.

Policija je takođe isvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi E.K.

“Tom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto: dvije lovačke puške nepoznate marke i kalibra, puška marke „Remo“, vazdušna puška marke „Hatsan“, pištolj „FN Browning“, gasni pištolj nepoznate marke i kalibra, 380 komada municije različite vrste i kalibra, dva rezervna okvira za pištolj, optički nišan i gas maska”, kazali su.

Kako su zaključili, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se u odnosu na oduzeto oružje izvrše potrebna vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji krivičnog djela.