Završne riječi u postupku protiv bratanca predsjednika Skupštine Andrije Mandića - Danila Mandića, zakazane su za četvrtak u 14.30 časova, nakon što je danas u Osnovnom sudu u Podgorici završen dokazni postupak.

Na današnjem ročištu nije pristupio optuženi Mandić, koji nije doveden iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Njegov branilac, advokat Miroje Jovanović, predložio je da se suđenje održi u njegovom odsustvu, navodeći da njegovo prisustvo nije nužno jer je već saslušan.

Ročištu nije prisustvovao ni punomoćnik oštećenih, iako je uredno obaviješten, dok vještak Nikola Cmiljanić nije mogao da dođe zbog poslovnih obaveza u inostranstvu.

Sud je potom konstatovao da je dokazni postupak završen i prekinuo glavni pretres.

Time je nastavljeno suđenje Mandiću, koji je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti, nanošenje lake tjelesne povrede, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.

Njemu se stavlja na teret da je 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući službenim skupštinskim "range roverom", prepriječio put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

Krajem marta ove godine, Ustavni sud Crne Gore usvojio je tri pritvorske ustavne žalbe okrivljenog Danila Mandića i utvrdio da u predmetu koji se vodi protiv njega nije zadovoljen princip posebne revnosti u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

"Za usvajanje žalbi Danila Mandića glasalo je pet sudija, jedan protiv, dok su dvije sutkinje dale saglasno izdvojeno mišljenje", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Utvrđeno je da nadležni nijesu postupali revnosno jer su zastoji i odugovlačenja uzrokovani isključivo njihovom krivicom, dok odbrana okrivljenog svojim ponašanjem nije doprinijela produženju trajanja postupka.

"Dodatno, troje sudija zauzelo je stav da nema osnovane sumnje da je okrivljeni učinio krivična djela stavljena mu na teret, odnosno da Osnovni i Viši sud nijesu dali dovoljno argumenata za taj zaključak".

Iz Ustavnog suda su tada saopštili da su dvije sutkinje izdvojile mišljenje, smatrajući da nije na Ustavnom sudu da ispituje da li obrazloženje sudova zadovoljava nivo neophodan za osnovanu sumnju, osim u slučajevima kada ono ne sadrži nikakve argumente.