U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Pljevljima povrijeđena su dvojica dječaka, od kojih je jedan zbog težine povreda hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Sinoć oko 21.40 časova na raskrsnici kod Vukove česme u Pljevljima došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali taksi vozilo i dvoje pješaka, pilju Pljevaljske novine.

Prema dostupnim informacijama, u udesu su povrijeđena dva dječaka, oba rođena 2014. godine. Oni su vozilom Hitne medicinske pomoći transportovani u Opštu bolnicu u Pljevljima.

„Jedan dječak zadobio je lakše tjelesne povrede, dok je drugi zbog teških povreda nogu i glave hitno upućen u Klinički centar u Podgorici“, piše taj medij.

Policija je obavila uviđaj.

Istraga je u toku.

Mještani upozoravaju da ovo nije izolovan slučaj, podsjećajući da je prije nekoliko dana u Avalskoj ulici takođe povrijeđen pješak.