Slijedi dalja komunikacija između crnogorskog i slovenačkog Interpola, radi ekstradicije uhapšenog Crnoj Gori.

Državljanin Crne Gore I.Lj. (33) uhapšen je juče u Sloveniji, po međunarodnoj potjernici podgoričkog Interpola.

Protiv uhapšenog se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovanje sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu, saopštila je Uprava policije.

"I.Lj. se sumnjiči da je ova krivična djela izvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe (OKG), sprovodio kriminalne aktivnosti – prenošenje cigareta kao robe čiji je promet ograničen preko carinske linije, uz izbjegavanje carinskog nadzora, te da je, kao član OKG, potom učestvovao u prodaji cigareta, kao i rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju ove robe iz Slobodne carinske zone Luka Bar za države regiona i EU", piše u saopštenju.

Slijedi dalja komunikacija između crnogorskog i slovenačkog Interpola, radi ekstradicije uhapšenog Crnoj Gori.