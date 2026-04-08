Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokat Veselin D. Radulović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu SDT dopunu krivičnih prijava protiv političke partije Demokrate, više njenih funkcionera i drugih osoba, i tvrdi da postoji osnovana sumnja da je na teritoriji Herceg Novog djelovala organizovana struktura koja je, kroz zloupotrebe službenog položaja i devastaciju prostora u Baošićima, sticala nezakonitu korist na štetu države i životne sredine, piše CdM.

Radulović je dostavio SDT-u dopunu ranije podnesenih krivičnih prijava protiv političke partije Demokrate Demokratska Crna Gora, predsjednika Opštine Herceg Novi Stevana Katića, potpredsjednice Skupštine Crne Gore Zdenke Popović, vlasnika kompanije „Carine“ Čedomira Popovića, nekadašnjeg vršioca dužnosti glavnog državnog arhitekte Siniše Minića, kao i više NN službenika i funkcionera.

U dopuni prijava navodi se da postoji osnovana sumnja da su prijavljeni izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, zagađenje i oštećenje životne sredine, kao i uništenje zaštićenog prirodnog dobra, prenosi CdM.

Radulović tvrdi da je u periodu od 2020. godine do danas formirana organizovana struktura koja je djelovala kroz institucije sistema radi sticanja imovinske i političke koristi.

„Iz ranije podnesenih krivičnih prijava i njihovih dopuna proizilazi postojanje organizovane strukture koja djeluje kroz institucije sistema u cilju sticanja imovinske i političke koristi“, naglašava Radulović u dopuni prijave.

Prema njegovim tvrdnjama, devastacija prostora u zoni Baošića i izgradnja hotela „Carine“ predstavljaju ključni primjer navodnog nezakonitog djelovanja.

„Iz javno dostupnih informacija proizilazi osnovana sumnja da na teritoriji Opštine Herceg Novi dolazi do ozbiljne devastacije prostora i životne sredine, pri čemu nadležni organi ne preduzimaju zakonom propisane mjere, što ukazuje na svjesno nečinjenje i zloupotrebu službenog položaja“, ističe Radulović.

On ksžr da je Urbanističko-građevinska inspekcija još u oktobru 2024. godine zabranila radove na hotelu u Baošićima, ali da su grubi građevinski radovi praktično završeni uprkos zabrani, te da je gradilište zatvoreno tek 20. marta 2026. godine.

Radulović posebno ukazuje na ulogu pojedinih funkcionera, navodeći da su koristili politički i institucionalni uticaj kako bi spriječili primjenu zakona i omogućili nastavak radova.

„Javni istupi i djelovanje Zdenke Popović ukazuju na postojanje političkog pritiska na nadležne organe da ne postupaju u skladu sa zakonom, čime se direktno podstiče izvršenje krivičnih djela i onemogućava njihovo otkrivanje“, navodi se u prijavi.

On podsjeća i na skupštinsku raspravu iz februara 2026. godine, kada je Popović, kako tvrdi, sa govornice poručila inspektorima da ne obilaze objekte u završnoj fazi izgradnje i ne prijete investitorima obustavom radova, piše CdM.

Radulović navodi i da su nadležni organi izdavali saglasnosti na projekat hotela uprkos upozorenjima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i obavezama koje proizilaze iz zaštite UNESCO područja.

„Sve navedene saglasnosti izdate su uprkos upozorenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara da investitor nije primijenio Pojedinačnu procjenu uticaja na baštinu, kojom se ograničavaju kapaciteti hotelskog kompleksa“, piše u dopuni prijave.

On tvrdi i da postoji kontinuitet koruptivnih modela djelovanja, te da su prijavljeni, nakon preuzimanja vlasti, nastavili prakse koje su ranije javno kritikovali.

„Prijavljeni svjesno stvaraju privid borbe protiv korupcije, dok istovremeno prikrivaju sopstveno učešće u koruptivnim poslovima“, ističe Radulović.

U dopuni prijave navodi se i da postoji sumnja da su prijavljeni koristili uticaj na izvršnu vlast i bezbjednosni sektor kako bi spriječili otkrivanje krivičnih djela i zaštitili članove navodne kriminalne organizacije, javlja CdM.

Radulović je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da hitno postupi po prijavama i ispita ulogu svih nadležnih institucija i funkcionera.

„Prvu krivičnu prijavu protiv ove kriminalne organizacije podnio sam 28. avgusta 2025. godine, a do danas nijesam dobio bilo kakvu informaciju od tužilaštva“, rekao je Radulović.

On je dodao i da je zbog podnošenja prijava bio izložen prijetnjama, uključujući poruke da će „plakati“ i da mu slijedi „šaka u bradu“, zbog čega dodatno apeluje na hitno postupanje nadležnih organa.