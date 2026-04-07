Otac učenice petog razreda jedne osnovne škole podnio je pritužbu zbog navodnog šamara koji je njegova ćerka dobila od učiteljice, tvrdeći da je dijete pretrpjelo stres i strah od odlaska u školu.

Nakon sprovedenog postupka, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je utvrdio da je škola preduzela određene mjere, ali je preporučio dodatni savjetodavni rad, unapređenje saradnje sa roditeljima i edukaciju nastavnog kadra.

Otac učenice V razreda podnio je pritužbu zbog, kako tvrdi, šamara koji je njegova ćerka dobila od učiteljice 30. januara 2026. godine, smatrajući da su djetetu povrijeđena prava na zaštitu od nasilja u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, piše CdM.

U pritužbi je naveo da je djevojčica nakon incidenta doživjela stres, počela da se plaši odlaska na nastavu i da je trpjela zdravstvene posljedice, zbog čega jedno vrijeme nije dolazila u školu. Istakao je da je protiv učiteljice podnio krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, o slučaju obavijestio direktoricu škole, Ministarstvo prosvjete, Prosvjetnu inspekciju i Centar za socijalni rad, te da škola, uprkos urgencijama, nije preduzela adekvatne mjere zaštite djeteta.

Iz Prosvjetne inspekcije je saopšteno da je 6. februara 2026. izvršen inspekcijski nadzor, tokom kojeg je obavljen uvid u zapisnike školskih organa i izjavu učiteljice.

„Učiteljica je u izjavi navela da je na času nespretno dodirom pokušala da usmjeri pažnju učenice, te da nije bilo osnova za pokretanje upravnih mjera iz nadležnosti inspekcije“, navodi se u izjašnjenju, prenosi CdM.

U postupku je utvrđeno da je došlo do kontakta učiteljice sa učenicom, što je kod djevojčice izazvalo osjećaj povrijeđenosti i nesigurnosti, ali da je škola po prijavi preduzela aktivnosti na utvrđivanju činjenica i zaštiti prava djeteta.

„Škola je preduzimala radnje i mjere u cilju ispitivanja navoda, obavljeni su razgovori sa djetetom i roditeljima, uspostavljena saradnja sa Centrom za socijalni rad, a pokrenut je i postupak utvrđivanja odgovornosti učiteljice“, navodi se u mišljenju ombudsmana koje potpisuje zamjlenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković.

Etički odbor škole podržao je odluku direktorice da se pokrene disciplinski postupak protiv učiteljice, u kojem će biti utvrđene sve činjenice i okolnosti događaja.

U dokumentaciji se navodi i da je djevojčica ranije bila oslobođena nastave fizičkog vaspitanja zbog povrede glave, što je dodatno pojačalo zabrinutost roditelja za njeno zdravlje i bezbjednost.

Zaštitnik je ukazao da postupanje učiteljice, iako, kako je navela, nije imalo namjeru da povrijedi dijete, pokazuje potrebu za dodatnom edukacijom nastavnog kadra i unapređenjem metoda rada, piše CdM.

„Potrebne su kontinuirane edukacije prosvjetnih radnika na jačanju kompetencija za realizovanje interaktivne nastave i adekvatno motivisanje djece“, ističe se u mišljenju.

Takođe je naglašena važnost saradnje porodice i škole, uz ocjenu da je u ovom slučaju komunikacija između roditelja i učiteljice bila nedovoljna, te da je trebalo razmotriti i školsku medijaciju kako bi se prevazišli nesporazumi.

“Prema navodima škole, djevojčica se nakon nekoliko dana vratila na nastavu i saopštila da je situacija stabilizovana, dok je u toku izrada individualnog plana podrške”, piše u mišljenju.

Zaštitnik je preporučio školi da dodatno radi sa roditeljima i učenicom kroz savjetodavni rad, unaprijedi saradnju roditelja i razredne starješine, razmotri sprovođenje medijacije, te u saradnji sa Zavodom za školstvo obezbijedi dodatne edukacije za nastavnike, prenosi CdM.

Škola je obavezna da u roku od 30 dana dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i realizaciji preporuka.