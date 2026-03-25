Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ postupili su juče po prijavi zaposlenih u Službi hitne medicinskoj pomoći u Tuzima da je istog dana oko 15:30 časova, u centru Tuzi, došlo do fizičkog obračuna između više lica, te da je povrijeđeno lice P.P. (37), državljanin Republike Albanije, koji je zadobio više ubodnih rana po tijelu nanesenih oštrim predmetom – nožem.

Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć u Kliničkom centru Crne Gore, gdje su mu konstatovane tjelesne povrede. Prema informacijama kojima u ovom momentu raspolažemo, on nije životno ugrožen.

Policija je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, izvršila uviđaj na licu mjesta i preduzela hitne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja. Službenici policije utvrđuju pod kojim okolnostima je došlo do povređivanja ovog lica hladnim oružjem.

U koordinaciji i po nalogu nadležnog državnog tužioca preduzimaju se intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja i pronalasku lica koja su učestvovala u događaju, a o ishodu istrage javnost će biti blagovremeno obaviještena.