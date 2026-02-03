Ðokaj je kazao da su identitet Radomana, Ivanovića i ostalih utvrđen na osnovu PIN-ova koje su koristili, budući da su na čat grupi razmjenjivali svoje fotografije (selfi).

Viši sud je danas osudio ukupno na 105 godina zatvora Vladana Radomana i ostale za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, stvaranje kriminalne organizacije i prodaju marihuane.

Vladan Radoman je osuđen na 10 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije. Ilija Ivanović na 18 godina za teško ubistvo podstrekafvanjem i stvaranje kriminalne organizacije. Velibor Stanišić osuđen je na 20 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo podstrekavanjem.

Ilija Milanović je osuđen na sedam godina zatvora za šverc marihuane i stvaranje kriminalne organizacije. Nikola Martinović dobio je kaznu 40 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo pomaganjem i teško ubistvo. Miloš Joković osuđen je na četiri godine zatvora, kao i Stevan Đurišić zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.

Mitar Milanović osuđen je na dvije godine zatvora zbog prodaje marihuane. On je oslobođen optužbe za članstvo u kriminalnoj organizaciji jer to nije dokazano.

Filip Ivanović i Boban Sjekloća koji su takođe bili među optuženima, ubijeni su u kriminalnim obračunima prije izricanja presude.

Odluku je izreklo specijalno vijeće kojim je predsjedavao sudija Amir Đokaj.

On je kazao da je materijal sa Skaj aplikacije, dobijen od Francuske na osnovu međunarodne pravne pomoći, za sud pravno valjan dokaz.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je protiv desetočlane kriminalne organizacije Vladana Radomana i F.I. /Filipa Ivanovića, koji je 16. 10. 2025. Ubijen u Beogradu/, zbog ubistava Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine. Okrivljeni se terete i za planiranje ubistava Vasa Gazivode, oca pokojnog Andrije, Miloša Jovanovća, Kića Paovića, Aleksandra Jabučanina.

Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020., a kao saizvršioce ubistva SDT je označilo sada pokojnog Filipa Ivanovića i Velibora Stanišića dok su Nikola Martinović i Boban Sjekloća optuženi za pomaganje.

Potom je 27. februara 2020., Cetinjanin Petar Muhadinović poginuo od eksplozije bombe koja je bila postavljena ispod vozila kojim je upravljao. Za teško ubistvo Muhadinovića optuženi su Filip Ivanović i Nikola Martinović. Na optužnici Specijalnog tužilaštva su, pored Radomana, Ivanovića, Stanišića, Martinovića i Sjekloće, Ilija Ivanović, Mitar i Ilija Milanović, Stevan Đurišić i Miloš Joković.

Optužnicom je predstavljeno da su ovu kriminalnu organizaciju u drugoj polovini 2019. godine formirali Radoman i Filip Ivanović radi sticanja nezakonite dobiti i moći, dok je djelovanje kriminalne organizacije planirano na neograničeni vremenski period, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, kao i primjenu zastrašivanja i nasilja. Pripadnici ove grupe je nekoliko mjeseci organizovao ubistvo Andrije Gazivode. Stanišić je, kako se navodi u dokumentu SDT-a, krajem 2019. godine od N. N. osobe nabavio pištolj nepoznate marke, kalibra 9 milimetara i dao ga Filipu Ivanoviću. Ivanović je nekoliko mjeseci sa N. N. pripadnikom ove kriminalne organizacije sa nadimkom ,,Karlito“ vježbao gađanje u metu dok su Martinović i Sjekloća u danima koji su prethodili ubistvu Gazivode pratili njegovo kretanje i o svemu obavještavali ostale pripadnike grupe koji trebalo je da odrede vrijeme i mjesto likvidacije.

Optuženi su Vladimir Radoman, Filip Ivanović, Boban Sjekloća, Ilija Ivanović, Mitar i Ilija Milanović, Nikola Martinović, Velibor Stanišić. Stevan Đurišić i Miloš Joković.

“Optužnicom specijalne državne tužiteljke Sanje Jovićević, predstavljeno je da su u drugoj polovini 2019. godine, u Cetinju, okrivljeni Radoman i Filip Ivanović, formirali kriminalnu organizaciju, koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od 4 godine ili teža kazna, u koju organizaciju su lično ili preko drugih pripadnika kriminalne organizacije vrbovali članove kriminalne organizacije. Kriminalna organizacija je formirana radi sticanja nezakonite dobiti i moći, dok je djelovanje kriminalne organizacije planirano na neograničeni vremenski period, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu, i u djelovanju kriminalne organizacije planirana je primjena zastrašivanja i nasilja. Okrivljeni Radoman I Filip Ivanović su kao organizatori kriminalne organizacije sačinili kriminalni plan radi izvršenja neodređenog broja krivičnih djela ubistvo iz člana 143 KZ CG i teško ubistvo iz člana 144 KZ CG., i za sebe odredili da planiraju izvršenje krivičnih djela, daju uputstva i naredbe članovima kriminalne organizacije u pravcu izvršenja krivičnih djela, određuju lica koja treba da budu lišena života, preko kriptovane komunikacije daju instrukcije drugim članovima kriminalne organizacije u odnosu na praćenje lica za koja je određeno da ih treba lišiti života.

Čime su okrivljeni Radoman i Filip Ivanović izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi st.6 KZCG, a ostali okrivljeni krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stave 1 i 6 KZCG”, navodi se u optužnici.

U cilju realizacije kriminalnog plana okrivljeni Filip Ivanović, Velibor Stanišić, Nikola Martinović i Boban Sjekloća, u drugoj polovini 2019., sve do 17. 02. 2020.godine u ulici Grahovskoj na Cetinju, po prethodnom dogovoru i zajedno, NN pripadnik kriminalne organizacije sa nadimkom „K.“ izvršili ubistvo, a okrivljeni Stanišić i Filip Ivanović, sa umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela, u čemu su im sa umišljajem pomogli u izvršenju krivičnog djela okrivljeni Martinović i Sjekloća.

Na način što je okrivljeni Stanišić od NN lica nabavio pištolj nepoznate marke, kalibra 9 mm, pa je ovo NN lice, oružje zajedno sa municijom, radi uklanjanja bioloških tragova, prethodno očistilo i tako očišćeni pištolj i municiju predao okrivljenom Stanišiću, koji je radi provjere ispravnosti, isprobao pištolj. Nakon što se uvjerio da je oružje ispravno, predao ga je okrivljenom Ivanović F. koji je potom ovaj pištolj, predao NN pripadniku kriminalne organizacije sa nadimkom „K.“, te zajedno sa njim vježbao gađanje u metu i vršio obuku ovog lica da rukuje vatrenim oružjem. Dok su okrivljeni Martinović i Sjekloća, u danima koji su prethodili ubistvu Gazivoda Andrije, u kontinuitetu pratili kretanje oštećenog i drugim pripadnicima kriminalne organizacije javljali gdje se nalazi i kuda se kreće. Kako se navodi u optužnici, sve u cilju tačnog određivanja vremena i mjesta izvršenja krivičnog djela. Dana 17. 02. 2020., u večernjim satima NN lice sa nadimkom „K.“ nakon što je obaviješten o lokaciji oštećenog Gazivode, sačekao njegov dolazak i kada je isti naišao i sjeo u svoje vozilo marke „volvo“, koje se nalazilo ispred Sportskog centra na Cetinju, prišao vozilu sa lijeve strane i iz pištolja nepoznate marke, ispalio najmanje 15 projektila koji su pogodili Gazivodu u predjelu gornjeg dijela tijela, pa je zbog zadobijenih povreda kod oštećenog smrt. Čime su okrivljeni Ivanović F. i Stanišić, kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo iz člana 143 u vezi člana 23 KZ CG, a okrivljeni Martinović i Sjekloća, krivično djelo ubistvo putem pomaganja. Dana 27. 02. 2020. godine na Cetinju, okrivljeni Martinović je ubio oštećenog Petra Muhadinovića, pri tome sa umišljajem doveo u opasnost život drugih lica, a okrivljeni Ivanović F., ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinio izvršenju krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 KZ CG.

Na način što je prethodno okrivljeni Ivanović F., od za sada nepoznatog lica, nabavio improvizovanu eksplozivnu napravu sastavljenu od eksploziva trinitrotoluena (TNT) i električnog mehanizma za daljinsko aktiviranje, koju je shodno kriminalnom planu predata okrivljenom Martinoviću, koji je tako dobijenu eksplozivnu napravu u noći između 26/27.02.2020.godine postavio ispod prednjeg sjedišta sa spoljne strane poda putničkog vozila marke „hjundai“, vlasništvo oštećenog Muhadinovića. Zatim, kada je Muhadinović, 27. 02. 2020.godine, oko 12.30 sati, sjeo u ovo putničko vozilo, stavio ga u pogon i dok se sa kretao bulevarom Crnogorskih junaka, putem daljinskog okidača, aktivirao eksplozivnu napravu, koja je eksplodirala. Usljed koje eksplozije je oštećeni zadobio teške i po život opasne povrede, zbog kojih povreda je kod oštećenog Muhadinovića smrt nastupila usled iskrvarenja. Kojom prilikom je okrivljeni Martinović usljed eksplozije koju je izazvao aktiviranjem eksplozivne naprave doveo u opasnost život drugih lica koja su se nalazila u neposrednoj blizini mjesta eksplozije.