Izvor: Vlada Crne Gore

Rožajsko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) formiralo je dva predmeta u vezi sa pucnjavom na planini Hajli kod Rožaja, odnosno na novom skijalištu Štedim, ali počinioci još nijesu otkriveni. U istragu su uključeni crnogorski policajci u saradnji sa kosovskim kolegama, a izviđaj je u toku, potvrdio je rukovodilac ODT Rožaje Aldin Kalač za Portal RTCG.

Pucnjave su zabilježene u julu prošle i avgustu ove godine, a vjeruje se da se slični incidenti događali i ranije, iako o njima javnost nije bila obaviještena. Prva informacija o pucnjavama objavljena je u avgustu, kada je posljednji incident prijavljen. Prema dostupnim informacijama, hici su dolazili sa kosovske strane, u neposrednoj blizini granice, u području stočarskog naselja.

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Danilo Šaranović, potvrdio je u parlamentu da kosovske vlasti do sada nisu identifikovale odgovorne. Evidentirano je ukupno sedam slučajeva pucnjave, pri čemu je u julu prošle godine pucano sa više hitaca i strana na objekat, dok je u avgustu 2025. došlo do dodatnog oštećenja kabina žičare.

Šaranović je objasnio da je sa kosovskom stranom dogovoreno postojanje zajedničkih patrola, uključujući nadzor iz vazduha, a Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je poslalo verbalnu notu i održalo diplomatske kontakte kako bi počinioci bili identifikovani. Međutim, do septembra nije stigla povratna informacija od kosovske strane.

Sagovornik Portala RTCG ističe da ovi slučajevi predstavljaju bilateralni problem i vjeruje da bi motiv mogao biti djelovanje ekstremnih pojedinaca koji ne priznaju demarkacionu liniju između Crne Gore i Kosova.

Ski centar Štedim-Hajla smješten je na nadmorskoj visini od 1.738 do 2.119 metara, dok vrh planine Hajli doseže 2.403 metra. Skijalište se nalazi u neposrednoj blizini granice, s koje se vidi stočarsko naselje za koje se pretpostavlja da je iz njega ispaljeno nekoliko hitaca koji su oštetili kabine žičare.