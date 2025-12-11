Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je obaviješten o slučaju, A.Č. je uhapšena i ona će uz krivičnu prijavu istom biti privedena u zakonskom roku na dalju nadležnost.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Policija je saopštila da je uhapsila A.Č. (40) iz Pljevalja koja se sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Policija je nizom preduzetih aktivnosti u ovom predmetu došla do sumnje da se A.Č. bavi uličnom prodajom narkotika. Dakle, prethodno je kod jednog lica, sa kojim je A.Č. bila u društvu, policija pronašla određenu količinu tableta sa liste opijata za koje je utvrđeno da je A.Č. prodala ovoj osobi za određeni novčani iznos”, navodi policija.

Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je obaviješten o slučaju, A.Č. je uhapšena i ona će uz krivičnu prijavu istom biti privedena u zakonskom roku na dalju nadležnost.

“Oduzeta droga će biti upućena na odgovarajuća vještačenja u Forenzički centar Uprave policije u Danilovgradu”, dodaje policija.