On je sinoć, kako navode iz UP, sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija radi izvršenja navedene kazne zatvora.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Iz Uprave policije saopšteno je da su Interpol Podgorica i Posebna jedinica policije juče realizovali ekstradiciju crnogorskog državljanina R.B. (57) iz Mađarske u Crnu Goru.

Njega je potraživao Interpol Podgorica radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od deset mjeseci na koju je pravosnažno osuđen zbog izvršenih krivičnih djela: teška tjelesna povreda i nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, shodno naredbi Osnovnog suda u Nikšiću od 9.5.2024. godine.

