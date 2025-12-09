Razvojna banka Crne Gore (RBCG), kako su kazali Pobjedi, do juče nije primila zvanično obavještenje od nadležnih organa o eventualnoj istrazi ili hapšenju predsjednika Upravnog odbora Instituta „Dr Simo Milošević“, Predraga Dragojlovića.

Izvor: MONDO

Razvojna banka Crne Gore saopštila je juče da nije zvanično obaviještena da je njihov predstavnik u Upravnom odboru Instituta „Dr Simo Milošević“ Predrag Dragojlović, uhapšen u Srbiji zbog sumnje da je dio organizovane kriminalne grupe koja je nezakonito prisvojila više od tri miliona eura, piše Pobjeda.

Dok istražni organi u regionu iznose detalje o višemjesečnim manipulacijama, lažnim dugovima, prelivanju novca i investiranju u projekte u Crnoj Gori, sve državne institucije koje bi morale prve reagovati – pozivaju se na “nedostatak zvaničnog obavještenja“.

“Sve informacije kojima trenutno raspolažemo zasnovane su isključivo na medijskim objavama. Kao institucija možemo postupati isključivo na osnovu zvaničnih informacija nadležnih organa. RBCG posluje u skladu sa zakonom i internim procedurama i, kao i u svim ranijim situacijama, u potpunosti smo spremni na saradnju sa nadležnim organima. Ukoliko se od nas zvanično zatraže provjere, uvid u dokumentaciju ili bilo koja druga vrsta podrške, stojimo na raspolaganju i pružićemo je bez odlaganja”, kazali su iz RBCG i dodali da nastavljaju svoje redovne aktivnosti, posvećeni ostvarivanju strateških ekonomskih prioriteta i obezbjeđivanju transparentnog i odgovornog upravljanja.

Podsjećamo da je srpska policija tokom protekle sedmice uhapsila sedam osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa nezakonito prisvojili više od tri miliona eura, a među privedenima je i Predrag Dragojlović, predsjednik Odbora direktora Instituta „Dr Simo Milošević“ u Igalu, prenosi Monitor.