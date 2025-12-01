"Postoji sumnja da je E.H. ulazio u objekte i oduzimao novac, dok je B.S. obezbjeđivao okolinu, nakon čega su protivpravno pribavljenu imovinsku korist dijelili", ističe se u saopštenju.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa državljaninu Srbije E.H. i državljaninu Sjeverne Makedonije B.S., zbog postojanja osnovane sumnje da su tokom novembra ove godine, na teritoriji Podgorice, izvršili više teških krađa provaljivanjem u ugostiteljske, trgovačke i druge poslovne objekte.

To je saopšteno danas iz ODT u Podgorici.

"Postoji sumnja da je E.H. ulazio u objekte i oduzimao novac, dok je B.S. obezbjeđivao okolinu, nakon čega su protivpravno pribavljenu imovinsku korist dijelili", ističe se u saopštenju.

Iz ODT Podgorica su kazali da se takođe, protiv E.H. vodi postupak i zbog sumnje u falsifikovanje isprave.

"On je, prilikom lišenja slobode, posjedovao važeću ličnu dokumentaciju Republike Srbije, kao i sumnjiva strana dokumenta. Ujedno je utvrđeno da je za istim raspisana međunarodna potjernica. Oba osumnjičena zadržana su zbog postojanja opasnosti od bjekstva", piše u saopštenju.