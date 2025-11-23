Policija je obezbijedila dokaze i u saradnji sa državnim tužilaštvom planira potrebna vještačenja radi ocjene i pravne kvalifikacije krivičnih djela.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Bar, rasvijetlili su podmetanje požara na dva ugostiteljska objekta koja su zakupili turski državljani u Baru, saopšteno je iz Uprave policije.

Incidenti su se dogodili 28. oktobra 2025. godine, a policija je identifikovala i lišila slobode izvršioca. Zbog podmetanja požara na prvom objektu, slobode je lišen S.B. (18), dok je u vezi sa drugim objektom identifikovan D.P. (19). Sumnja se da su oba lica počinila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Policija je obezbijedila dokaze i u saradnji sa državnim tužilaštvom planira potrebna vještačenja radi ocjene i pravne kvalifikacije krivičnih djela.

Uzimajući u obzir ove aktivnosti, službenici Uprave policije rasvijetlili su veći broj krivičnih djela i prekršaja izvršenih na štetu turskih državljana na teritoriji Podgorice, Bara i Kotora u prethodnom periodu.

Policija je najavila da će i dalje preduzimati sve zakonom propisane mjere protiv lica koja izazivaju nasilje ili narušavaju javni red i mir, uključujući i događaje na sportskim i drugim javnim okupljanjima, te da će odgovorna lica biti procesuirana.

