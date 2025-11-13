Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo i dalje čeka rezultate određenih vještačenja.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Ginekolog P.J. iz Podgorice, koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje nad pacijentkinjom, pušten je da se brani sa slobode, saznaje portal Adria.

Na čemu je podgoričko tužilaštvo zasnovalo takvu odluku tom portalu nijesu zvanično odgovorili.

Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo i dalje čeka rezultate određenih vještačenja.

Podgoričkog ginekologa policiji je prijavila njegova pacijentkinja – tvrdi da ju je P.J. neprikladno dodirivao nakon što je završio ginekološki pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.