Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, u saradnji sa Sektorom granične policije i uz koordinaciju Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, u okviru predmeta kodnog naziva „Baku“ uhapsili su dvojicu državljana Azerbejdžana.

Po nalogu kotorskog tužilaštva, T.D. i Sh.M. su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni su pribavili falsifikovane potvrde iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova Azerbejdžana, koje su tokom 2025. godine priložili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori.

Falsifikovane dokumente predali su službenicima Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u Budvi, čime su, kako se sumnja, doveli zaposlene u zabludu i nezakonito ostvarili pravo na boravak.

Provjerom sprovedenom putem međunarodne operativne policijske saradnje, NCB Interpol Baku je potvrdio da sporne potvrde nijesu izdate osumnjičenima od strane nadležnih organa Republike Azerbejdžana.

U saopštenju Uprave policije navodi se da će organi reda odlučno i neselektivno nastaviti sa kontrolama stranih državljana, provjerom zakonitosti njihovog boravka i procesuiranjem svih koji zloupotrebljavaju institucije sistema Crne Gore.