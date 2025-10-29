Đondović i Radulović se terete za izvršenje krivičnih djela falsifikovanje službene isprave, odnosno falsifikovanje isprave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici saopštili su da je uvažena njihova žalba i da se predmet koji se odnosi na Darka Đondovića, direktora privrednog društva „WIR Metaloprerada“ DOO Podgorica i Petra Radulovića, kandidata za rukovodeće radno mjesto u preduzeću „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, vraća na ponovno suđenje.

Naime, Viši sud u Podgorici je odlučujući po žalbi ovog tužilaštva izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Podgorici od 18. decembra 2024. godine, donio rješenje kojim se u potpunosti uvažava žalba tužilaštva, te se presuda prvostepenog suda ukida i predmet vraća na ponovno suđenje.

“Viši sud je uvažio žalbene navode ovog tužilaštva, ocjenjujući da je prvostepena presuda donesena uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka i da su razlozi presude nerazumljivi i protivrječni sadržini dokaza izvedenih tokom glavnog pretresa”, navodi se u saopštenju ODT Podgorica.

Podsjetimo, Osnovni sud u Podgorici donio je 18. decembra 2024. godine oslobađajuću presudu Petru Raduloviću i Darku Đondoviću koji su bili optuženi za falsifikovanje isprave u postupku podnošenja dokumentacije za radno mjesto zamjenika izvršnog direktora “Aerodromi Crne Gore”.