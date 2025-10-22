Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju formiralo je predmet u vezi sa uništenjem i presijecanjem glavnog cjelovoda u Kruševu, kojim se snadbijeva kompletna opština Bijelo Polje, saznaju "Vijesti" iz tog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda ACC Fi 500, kako je sinoć saopšteno iz Vodovoda "Bistrica", došlo je usljed građevinskih radova na privatnoj parceli u naselju Kruševo.

"Osnovno državno tužilaštvo je na osnovu obavještenja iz elektronskih medija odmah reagovalo i samoinicijativno formiralo predmet i naložilo Upravi policije OB Bijelo Polje prikupljanje obavještenja i dokaza kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do nestanka vode u opštini Bijelo Polje", kazali su "Vijestima" iz tog tužilaštva.

Kako saznaju "Vijesti" Vodovod "Bistrica" je Odjeljenju bezbjednosti u Bijelom Polju podnio krivičnu prijavu protiv lica koje je izvođenjem radova u mjestu Kruševo prekinulo glavni cjevovod.

To je "Vijestima" potvdio direktor Vodovoda "Bistrica" Esad Mahmutović, dodajući da je nakon 14 sati puštena voda, a da su materijal u vidu spojnica dovezli iz Beograda.

Iz Vodovoda napominju da se do sada dešavalo da se presiječe neki od vodova, ali da je ovo prvi put u istoriji Vodovoda da se nekim radovima presiječe glavni cjevovod", kazao je Mahmutović, kako pišu Vijesti.

Zbog prestanka vodosnadbijevanja jutros nisu radile brojne firme, vrtići, laboratorija Doma zdravlja.