Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju formiralo je predmet u vezi sa uništenjem i presijecanjem glavnog cjelovoda u Kruševu, kojim se snadbijeva kompletna opština Bijelo Polje, saznaju "Vijesti" iz tog tužilaštva.
Do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda ACC Fi 500, kako je sinoć saopšteno iz Vodovoda "Bistrica", došlo je usljed građevinskih radova na privatnoj parceli u naselju Kruševo.
"Osnovno državno tužilaštvo je na osnovu obavještenja iz elektronskih medija odmah reagovalo i samoinicijativno formiralo predmet i naložilo Upravi policije OB Bijelo Polje prikupljanje obavještenja i dokaza kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do nestanka vode u opštini Bijelo Polje", kazali su "Vijestima" iz tog tužilaštva.
Kako saznaju "Vijesti" Vodovod "Bistrica" je Odjeljenju bezbjednosti u Bijelom Polju podnio krivičnu prijavu protiv lica koje je izvođenjem radova u mjestu Kruševo prekinulo glavni cjevovod.
To je "Vijestima" potvdio direktor Vodovoda "Bistrica" Esad Mahmutović, dodajući da je nakon 14 sati puštena voda, a da su materijal u vidu spojnica dovezli iz Beograda.
Iz Vodovoda napominju da se do sada dešavalo da se presiječe neki od vodova, ali da je ovo prvi put u istoriji Vodovoda da se nekim radovima presiječe glavni cjevovod", kazao je Mahmutović, kako pišu Vijesti.
Zbog prestanka vodosnadbijevanja jutros nisu radile brojne firme, vrtići, laboratorija Doma zdravlja.