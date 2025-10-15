Apelacioni sud je u saopštenju naveo da država ne treba da plati ni 602.818,23 eura sa kamatom na ime stvarne štete.

I Apelacioni sud je stava da država ne treba da isplati konzorcijumu „Bistrica Clean Energy“ doo Podgorica 27,5 miliona eura štete zbog navodne izgubljene dobiti jer je raskinut Ugovor o koncesiji za gradnju male hidroelektrane (mHE) na Bistrici.

To je saopšteno iz Apelacionog suda, koji je time potvrdio presudu Privrednog suda iz aprila ove godine.

Većinski vlasnik konzorcijuma „Bistrica Clean Energy“ je firma “BP Hydropower” biznismena Žarka Burića.

Apelacioni sud je u saopštenju naveo da država ne treba da plati ni 602.818,23 eura sa kamatom na ime stvarne štete.

"Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu u odnosu na naknadu stvarne štete, tako što je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tužena Država Crna Gora obaveže da isplati 602.818,23 eura sa kamatom i na ime obračunate kamate od datuma pojedinačnih isplata do 5. aprila 2022. godine, iznos od još 157.879,05 eura. Navedenu presudu Apelacioni sud je donio u postupku odlučivanja o žalbama tužioca i tuženog", stoji u saopštenju.

Prema ocjeni Apelacionog suda, navodi se u saopštenju, u vrijeme kada je Vlada donijela Zaključak o raskidu ugovora krajem 2019. godine, stekli su se uslovi za raskid ugovora zbog neispunjavanja ugovorom propisane obaveze koncesionara iz člana 11 stav 5 Ugovora o koncesiji, pišu Vijesti.

"Ovo jer je u tom trenutku ugovor o koncesiji i dalje bio na snazi, a time i sve njegove odredbe, pa i obaveza koncesionara da u roku od 30 dana prije isteka postojeće bankarske garancije dostavi novu ili produži postojeću bankarsku garanciju, koju obavezu tužilac kao koncesionar nesporno svojevoljno nije izvršio, jer je tada važeća bankarska garancija isticala 08.01.2021. godine, a tužilac do ugovorenog roka nije dostavio novu", precizirano je iz Apelacionog suda.

Zaključeno je da na strani tužene nema ni zloupotrebe prava niti protivpravnosti u postupanju jer je predmetni ugovor o koncesiji raskinut izjavom koja je data u svemu u skladu sa ugovorenim i zakonskim uslovima, a tužilac nije dokazao da je tužena propustila bilo koju od svojih obaveza koju je ugovorom preuzela, iz kojih razloga nema pravo na naknadu ni obične štete ni izgubljene dobiti. Presuda Pž.br. 313/2025 od 18.09.2025.godine sa detaljnim obrazloženjem biće objavljena na sajtu Apelacionog suda Crne Gore.