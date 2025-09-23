“Do sada je okončano 11 postupaka, a Disciplinska komisija će nakon vijećanja i glasanja, dati predlog rješenja ministru unutrašnjih poslova u pogledu odgovornosti policijskih službenika za učinjenu težu povredu službene dužnosti”

Kodeks policijske etike povrijedila su 64 policajca jer prošle godine nijesu podnijeli izvještaje o imovini i prihodima ili su dostavili netačne podatke, a disciplinski tužilac Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zbog toga je pokrenuo postupke protiv 32 službenika od početka godine.

“Do sada je okončano 11 postupaka, a Disciplinska komisija će nakon vijećanja i glasanja, dati predlog rješenja ministru unutrašnjih poslova u pogledu odgovornosti policijskih službenika za učinjenu težu povredu službene dužnosti”, rečeno je “Vijestima” iz resora na čijem je čelu Danilo Šaranović.

Podaci se odnose na policajce koji do kraja jula prošle godine nijesu dostavili Odjeljenju za antikorupciju MUP-a imovinu i prihode, kako to predviđa Pravilnik o kontroli imovine i životnog stila policijskih službenika.

Taj Pravilnik je stupio na snagu u junu prošle godine, a obavezuje policajce da do kraja jula moraju prijaviti svoju, ali i imovinu i prihode članova porodice, kako bi Odjeljenje za antikorupciju MUP-a moglo da prati da li njihov životni stil odstupa od zvaničnog imovinskog stanja.

Zbog nepodnošenja imovinskih izvještaja ili dostavljanja netačnih podataka, policijski službenici Odjeljenja za antikorupciju podnijeli su 67 zahtjeva za davanje mišljenja o postojanju povrede pravila i standarda utvrđenih Kodeksom policijske etike, odgovoreno je “Vijestima” iz MUP-a.

“Etički odbor je obavijestio Odjeljenje za antikorupciju da su, od tog broja, 64 policijska službenika povrijedila Kodeks policijske etike, član 11 (Policijski službenik za kojeg se vodi evidencija imovine dužan je da, u skladu sa zakonom, podnese izvještaj o imovini i prihodima i u njemu navedene tačne podatke) i o tome su obaviješteni neposredni rukovodioci organizacionih jedinica u kojima ti policijski službenici rade, dok se za ostala tri policijska službenika Etički odbor nije izjasnio”, ističu iz MUP-a.

Precizirali su da neposredni rukovodioci, prema propisima, podnose obrazložen predlog za pokretanje disciplinskog postupka za učinjenu težu povredu službene dužnosti disciplinskom tužiocu.

“...A disciplinski tužilac, odlukom, pokreće disciplinski postupak u roku od jedne godine od dana saznanja neposrednog rukovodioca za učinjenu težu povredu službene dužnosti. Kada je u pitanju sankcionisanje policijskih službenika koji nisu podnijeli izvještaj o imovini i prihodima i njemu navedene tačne podatke, radi se o nadležnosti Disciplinske komisije MUP-a. Pred Disciplinskom komisijom za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika za učinjenu težu povredu službene dužnosti, od dana 22. 1. 2025. godine zaključno sa 15.09.2025. godine, disciplinski tužilac pokrenuo 32 disciplinska postupka za težu povredu službene dužnosti - član 173 stav 1 tačka 25 i 29 Zakona o unutrašnjim poslovima, protiv 32 policijska službenika”, naglasili su iz MUP-a, pišu Vijesti.

Član 173 precizira da su, pored ostalog, teže povrede službene dužnosti policijskih službenika i povreda pravila i standarda utvrđenih Kodeksom policijske etike, kao i nepodnošenje izvještaja o imovini, odnosno dostavljanje netačnih podataka.

Upitani da li su informisani o ishodu 10 slučajeva koje je Odjeljenje za antikorupciju MUP-a proslijedilo nadležnim tužilaštvima zbog nepoklapanja imovine policajaca sa njihovim zvaničnim primanjima, iz resora Šaranovića navode da se su tužioci saopštili da u dva predmeta ne postoje elementi bića krivičnog djela, za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Ostali predmeti su u radu - službenici Odjeljenja za antikorupciju preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa instrukcijama i uputstvima nadležnog tužilaštva”, ističu iz MUP-a.

U vezi sa sedam predmeta, u kojima postupa i Agencija za sprečavanje korupcije, iz MUP-a kažu da je jedan od tih slučajeva dostavljen nadležnom tužilaštvu na ocjenu i mišljenje.

“Na osnovu inicijative službenika Odjeljenja za antikorupciju, Agencija za sprečavanje korupcije preduzeće mjere i radnje iz svoje nadležnosti u tri predmeta. U ostala tri predmeta, nakon izvršenih analiza i saradnje sa službenicima Agencije za sprečavanje korupcije, službenici Odjeljenja za antikorpciju preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti, shodno Pravilniku o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskog službenika, a na osnovu člana 169 Zakona o unutrašnjim poslovima”, objasnili su iz MUP-a.

Policajci i njihovi supružnici i djeca su od prošle godine u obavezi da prijave svu nepokretnu imovinu, kao i pokretnu koja se registruje - automobile, plovne objekte, vazduhoplove. Moraju prijaviti ušteđevinu, depozite i kredite u bankama u zemlji i inostranstvu, zajmove, potraživanja, hartije od vrijednosti, vlasništvo u firmama…, ali i stvari čija vrijednost iznosi više od 5.000 eura - umjetnine, nakit, satove…,

Moraju prijaviti i stambeni prostor u kojem žive bez obzira na to da li su njegovi vlasnici.

Prema Pravilniku, službenicima Odjeljenja za antikorupciju moraju dostaviti i podatke o visini mjesečne zarade, naknadama po osnovu članstva u radnim tijelima koje obrazuju državni i opštinski organi, prihode od naučne, nastavne, kulturne, sportske djelatnosti, po osnovu autorskih i srodnih prava, ali i drugog posla, aktivnosti, rente ili drugih izvora. Iste podatke policijski službenik mora dostaviti za bračnog, odnosno vanbračnog supružnika i djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

“Policijski službenik dostavlja izvještaj u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, prema stanju na dan zasnivanja radnog odnosa, jednom godišnje, a najkasnije do kraja jula tekuće za prethodnu godinu”, stoji u Pravilniku.

Policajci u roku od 30 dana moraju podnijeti i vanredni imovinski izvještaj u slučaju promjene imovine veće od 5.000 eura, ali i od dana prestanka radnog odnosa u policijskom zvanju.

Iz MUP-a navode da je ukupan broj zaposlenih u tom resoru 4.404, od čega je 3.536 službenika Uprave policije.

“Shodno Pravilniku o kontroli imovine i životnog stila policijskih službenika od strane policijskih službenika do kraja jula 2025. godine, odnosno do 31.7.2025. godine, Odjeljenju za antikorupciju dostavljeno je ukupno 3.518 izvještaja o imovini i prihodima policijskih službenika”, saopštili su iz MUP-a.