Apelacioni sud Crne Gore, donio je presudu kojom odbija kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, optuženog Seada Brzaća i njegovih branilaca na presudu Višeg suda u Bijelom Polju od 10.marta 2025. godine.

"Presudom Višeg suda u Bijelom Polju optuženi Sead Brzać oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija (Apelacioni sud je našao da se radi o krivičnom djelu nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija) i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i tri mjeseca u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru" navode iz suda, prenosi Dan.

Apelacioni sud je ocijenio da je prvostepeni sud na osnovu pravilne ocjene svih dokaza pojedinačno i u međusobnoj vezi, dovodeći ih u vezu sa odbranom optuženog, utvrdio da je optuženi izvršio krivična djela za koja je osuđen.

"Ovakav zaključak prvostepenog suda, po nalaženju Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud izveo iz dokaza provedenih tokom postupka, iskaza svjedoka oštećenog datog pred Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, iskaza drugih saslušanih svjedoka iz prethodnog postupka, koje je pravilno cijenio kao jasne, uvjerljive i objektivne, jer nisu u suprotnosti sa drugim provedenim dokazima, izvještajima o sprovedenim vještačenjima Forenzičkog centra u Danilovgradu", navodi ovaj sud, piše Dan.

Apelacioni sud je ispitao pobijanu presudu i u dijelu odluke o kazni, koja se osporava podnijetim žalbama, pa je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja.

Po mišljenju Apelacionog suda izrečena kazna zatvora u trajanju od šest godina i tri mjeseca predstavlja adekvatnu kaznu težini krivičnog djela i stepenu krivice optuženog, pa je za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija.