Vladan Radoman je početkom 2020. godine u Brazilu pribavio 510 pakovanja kokaina, težine od po jednog kilograma. Droga je bila upakovana u 23 crne, vodootporne torbe, opremljene svjetlima i konopcima, pripremljene da budu izbačene u more u slučaju kontrole ili opasnosti

U akciju su uključeni crnogorski pomorci, među njima Mladen Radulović i jedan mornar označen inicijalima M. B., koji su torbe unijeli i sakrili u brodskim šahtama crnogorskog tankera “Budva”, kako prenose "Vijesti".

Detalji su to iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koju je potvrdilo vijeće Višeg suda u Podgorici.

Osim Radomana, tim tužiačkim aktom obuhvaćeni su i Ognjen Ilić, Marko Radonjić, Boban Sjekloća i Vuk Mićić Miranović.

Svima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i međunarodni šverc kokaina, dok se Ilić dodatno tereti za nedozvoljeno držanje oružja.

Specijalno tužilaštvo tvrdi da je Radoman još početkom 2020. formirao kriminalnu grupu sa ciljem da se, uz stroga pravila discipline i podjele zadataka, organizuje šverc kokaina iz Južne Amerike ka Evropi, kako prenose "Vijesti".

Uloga Radomana bila je nabavka droge i koordinacija transporta. On je, kako stoji u optužnici, preko svojih kontakata u Brazilu pribavio kokain i predao ga članovima posade broda “Budva”.

Droga je predata u februaru 2020. u brazilskoj luci Paranagua, a potom sakrivena u brodskim prostorijama. Komunikacija između članova grupe odvijala se putem satelitskih telefona i zaštićenih aplikacija, dok su naredbe Radomana bile obavezujuće i za članove koji su se nalazili u Crnoj Gori i u inostranstvu.

Nakon što je brod “Budva” obavio kratko pristajanje u drugoj brazilskoj luci, isplovio je ka Evropi. Dana 2. maja 2020. uplovio je u Hamburg. Tokom kontrole broda, njemački carinici i policija pronašli su 509 pakovanja kokaina ukupne težine veće od pola tone. Prema navodima iz optužnice, jedna torba je u međuvremenu izgubljena ili odbačena u more, dok su ostale bile uredno složene i sakrivene u brodskim šahtama.

Njemačke vlasti su odmah obavijestile crnogorske organe, nakon čega je Specijalno tužilaštvo otvorilo istragu i pokrenulo međunarodnu pravnu pomoć.

Tužilaštvo navodi da je svaki član imao precizno određenu ulogu.

Vladan Radoman rukovodio je cjelokupnom akcijom, organizovao nabavku i transport kokaina iz Brazila, davao uputstva i obezbjeđivao kontakte u inostranstvu.

Mladen Radulović i M. B. kao članovi posade broda, fizički su preuzeli i sakrili torbe sa kokainom.

Ognjen Ilić i Vuk Mićić Miranović, iz Crne Gore su koordinisali komunikaciju, vrbovali nove pomorce i održavali vezu između Radomana i ostalih članova.

Marko Radonjić i Boban Sjekloća bili su zaduženi za preuzimanje robe u evropskim lukama i dalju distribuciju.

Optužnica precizira da je grupa raspolagala i finansijskim sredstvima za pokrivanje troškova prevoza, komunikacije, kao i za izdržavanje porodica članova u slučaju hapšenja.

Ognjen Ilić se, pored šverca, tereti i za nedozvoljeno držanje oružja. Krajem decembra 2024. godine, policija je prilikom pretresa njegovog stana u Kotoru pronašla pištolj kalibra 10 mm i municiju bez dozvole. Taj dokaz je tužilaštvo priložilo u poseban dio optužnice.

Prema podacima iz istrage, Radoman i Sjekloća se nalaze u bjekstvu i za njima su raspisane potjernice. Ilić, Radulović, Radonjić i Mićić Miranović su u pritvoru u Crnoj Gori, kako prenose "Vijesti".

Jedan od evropskih portala koji prati dešavanja u pomorskoj i ofšor industriji, kako su Vijesti pisale, još ranije je objavio da je brod za prevoz rasutog tereta “Budva” praktično bio “uhapšen” još i prije ulaska u njemačke vode.

U tom tekstu navodi se da je operacija praćenja i zapljene tog ilegalnog tereta na crnogorskom trgovačkom brodu trajala više dana.

Njemački istražni organi su, navodno, “Budvu” pretresli na osnovu informacije koju su dobili “od stranih vlasti”.

Brod je inače, bio na putu iz luke Kazablanka u Maroku prema Hamburgu, a prema navodima njemačkih medija, “Budvu” je još tokom njenog prolaska kroz holandske teritorijalne vode, presrela pomorska policija te države i brod pratila do njemačkih voda gdje ga je predala u nadzor njemačkim vlastima.

GPS predajnik

Pretresom broda u Hamburgu u jednom od djelova teretnog prostora, sakriven iza pregrade koja ima metalni poklopac osiguran sa desetak velikih šarafa, pronađeno je ukupno 500 kilograma kokaina upakovanog u vodootporne vreće.

Tu su bili i konopi, plutače i GPS predajnik, pa je policija zaključila da droga uopšte nije ni trebalo da stigne u Hamburg, već je trebalo da prije toga bude izbačena sa broda u more tokom njegovog prolaska pored holandske i njemačke obale.

Iz mora bi je, pronašavši je po signalu koji emituje GPS predajnik, brzim manjim čamcima pod okriljem mraka, pokupili saradnici švercera sa broda.

Policijsko presretanje i nadzor broda kada je on ušao u holandske vode međutim, osujetili su planove švercera i “Budva” je sa neiskrcanim ilegalnim tovarom kokaina, na kraju završila u Hamburgu gdje je policija pretresla brod i pronašla drogu...