“Nakon saslušanja donijeto je rješenje o zadržavanju do 72 časa, dok će se u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne mjere i radnje propisane zakonom”, precizirali su iz VDT-a u Podgorici.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv D.B., zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje na štetu S.B., navodi se u saopštenju.

On je juče saslušan pred dežurnim tužiocem Višeg tužilaštva.

“Nakon saslušanja donijeto je rješenje o zadržavanju do 72 časa, dok će se u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne mjere i radnje propisane zakonom”, precizirali su iz VDT-a u Podgorici.

Kako CdM nezvanično saznaje, sumnja se da je D.B. navedeno krivično djelo vršio u dužem vremenskom periodu.

On je uhapšen juče u ranim jutarnji satima.