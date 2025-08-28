U daljem toku postupka, kako seističe, VDT će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja konkretnog događaja, nakon čega će donijeti odluku u predmetu.

Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je naredbu za sprovođenje istrage u odnosu na S.B., osumnjičenog za krivično djelo nedozvoljene polne radnje nad djetetom, prenosi CdM.

“Više državno tužilaštvo u Podgorici je obavilo saslušanje S.B. u svojstvu osumnjičenog i donijelo rješenje o zadržavanju, te nakon što je saslušana i majka oštećenog djeteta, donijeta je naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora protiv S.B. zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje izvršeno na štetu djeteta”, navodi se u saopštenju.

U daljem toku postupka, kako seističe, VDT će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja konkretnog događaja, nakon čega će donijeti odluku u predmetu.