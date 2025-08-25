Medenica je kazala da je postupajući tužilac donio naredbu o sprovođenju istrage i sudiji za istragu Višeg suda predložio da Marašu i Peroviću odredi pritvor do 30 dana.

Više državno tužilaštvo odredilo je, nakon saslušanja, zadržavanje do 72 sata četrdesetogodišnjem Zlatku Marašu iz Zete i šezdesetpetogodišnjem Draganu Peroviću iz Bara koji su uhapšeni u akciji otkrivanja najveće plantaže marihuane u Crnoj Gori sa više od 13 hiljada sadnica.

To je TV Vijesti saopštila rukovoditeljka Višeg tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica.

VD direktora Uprave policije Lazar Šćepanović na konferenciji za medije kazao je da je riječ o zapljeni marihuane vrijednoj preko pet miliona, a njena ulična vrijednost ide i do deset miliona eura. Plantaža je otkrivena na lokalitetu u dijelu Crmnice, a nepristupačan teren je bio pogodno tlo za osobe koje su učestvovale u ovom kriminalnom poduhvatu.