“U akciji je učestovalo tri vozila sa devet vatrogasaca. Požar je stavljen pod kontrolu u 18.49 sati, a jedan ukućanin je zadobio opekotine”, kazao je Bojanović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U požaru koji je izbio u kući u podgoričkom naselju Vrela Ribnička lakše povrede zadobila je jedna osoba.

Kako je za CdM saopštio v.d. komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović, u 18.25 sati je prijavljen požar, a vatrogasne ekipe su počela sa gašenjem u 18.34 časova.

“U akciji je učestovalo tri vozila sa devet vatrogasaca. Požar je stavljen pod kontrolu u 18.49 sati, a jedan ukućanin je zadobio opekotine”, kazao je Bojanović.

Uviđaj policije je u toku.