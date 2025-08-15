Dežurna sutkinja odjeljenja u Baru Dubravka Mažić je odlučila da se okrivljeni uputi na izdržavanje kazne prije pravosnažnosti rješenja.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Državljanin Kosova G.B. (27), privremeno nastanjen u Baru, osuđen je na 21 dan zatvora zbog ometanja policijskih službenika u vršenju službene dužnosti.

“Njemu je 14. avgusta suđeno u hitnom postupku po optužnom aktu Uprave policije kojim mu je stavljeno na teret da se tog dana oko 15 časova prilikom sprovođenja u prostorije OB Bar otrgao policijskim službenicima i trčećim korakom napustio prostorije, da bi brzom intervencijom policijskih službenika bio sustignut i uhapšen”, saopštio je predsjednik suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović.

Dežurna sutkinja odjeljenja u Baru Dubravka Mažić je odlučila da se okrivljeni uputi na izdržavanje kazne prije pravosnažnosti rješenja.