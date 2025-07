Ubijeni Filip Knežević bio je u kontaktu s Belivukom tokom pripreme likvidacije na Krfu.

Pripadnik kavačkog klana Filip Knežević (36), koji je ubijen u utorak u Barseloni, prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koja ga tereti za učešće u likvidaciji dvojice škaljaraca na Krfu 2020. godine, bio je u direktnoj komunikaciji sa Veljkom Belivukom, jednim od optuženih organizatora, tokom priprema za ubistvo Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na poznatom grčkom ostrvu.

Prema presretnutim Skaj porukama koje je razmjenjivao s nepoznatom osobom, kako je Kurir pisao, Knežević je hvalio Belivuka i govorio kako je hrabar. Istu osobu je obavijestio i da u iznajmljenom smještaju boravi već nekoliko dana sa Belivukom.

"Dobar je Nevolja tip, lagan i pametan. Borna gleda ko u boga", piše on aludirajući na to da Belivuk u Radoja Zvicera, koji je označen kao jedan od organizatora, "gleda kao u Boga".

Nepoznatoj osobi napisao je i da je "Nevolja radio Atinu, grčki priča kao maternji".

Ista kriminalna grupa, kako tvrdi tužilaštvo, u januaru 2020., šest mjeseci prije likvacije na Krfu, u Atini ubila još dvojicu bitnih škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića.

Knežević, inače, prema dokazima iz optužnice, nije učestvovao u prvoj likvidaciji u Grčkoj, već je u tu državu ilegalno ušao 11. jula 2020. Kod sebe je, navodno, imao i falsifikovani hrvatski pasoš na ime Ivan Džoić.

Zadatak mu je, kako se navodi, bio da danima pred likvidaciju sa brda pored vile koju su škaljarci iznajmili na ostrvu osmatra kako se ponašaju, u koje vrijeme izlaze i ko im dolazi. Tokom osmatranja obavještavao je ostale kada su Hadžić i Kožar otišli na plažu, da su doveli kur*e, da im je u posjetu došao navodno još jedan istaknuti škaljarac.

"Reci mi ovo lutko. Da li bismo mogli žicu da sjecnemo pozadi iza kuće kad ovi nisu tu, tamo negdje gdje su im one sprave za trening", pitao ga je Belivuk nekoliko dana pred likvidaciju.

Knežević: Pa brate, ja mislim bez problema. Oni napali da se preskače. Našli smo ono kod žbuna pa se vijeća. Traže malo veću siguricu.

Belivuk: Razmišljao sam ovako na glas što se kaže, da se isiječe ograda pozadi dok su na plaži i tuda da se uđe, ali mora istog dana da se radi da ne dođe onaj što održava travu pa da vidi. Ne znam, brate, kakvo je stanje sa čamcem, jel se snalazi momak?

Knežević: Pa, to nije loša ideja. A on danas trebao da vježba brate, ali ne može, vjetar duva pa mu ga ne daju.

Podsjetimo, prema optužnici, posle zločina četvorica egzekutora su pobjegla kvadovima do mjesta na obali na kom su se ukrcali na gliser. Inače, Knežević je navodno poslao svoju fotografiju sa jednog od kvadova koji su iznajmljeni na falsifikovana dokumenta.

Ima da drmamo Evropom, biće kilo olova u njih!

Ubijeni Filip Knežević, prema navodima optužnice, bio je direktni izvršilac likvidacije Kožara i Hadžića. Danima prije ubistva osmatrao je vilu u kojoj su škaljarci boravili.

"Vidjećeš, kilo olova će biti u njih. Htjeli smo danas da upadamo, al nismo nindže. Sjutra spektakl, sina mi. Biće ko ona akcija u Atini. Ima da drmamo Evropom. Još đe smo ih iskopali u šumu brate", napisao je navodno preko Skaja 17. jula nepoznatoj osobi, dok je bio na brdu iznad kuće.

Kako je Kurir pisao ranije, nekoliko dana prije likvidacije, tačnije 17. jula 2020. godine, Belivuk je, navodno, odlučio da odustane. Vođi kavačkog klana, odbjeglom Radoju Zviceru protiv kog se postupak vodi u Grčkoj, poslao je poruku:

"Brate, šalji molim te zamjenu, ja ne mogu više. Ili me ubijte ili ću se ubiti, u 5 minuta mi je Bucko rekao da je ovo previše za njega, došao je gazda kuće i rekao da nas traže ovi za motor preko njega jer znaju da smo ovdje, a taj motor je išao za sve do sada, žena mi se kupi sa djecom, šalje papire za razvod. Ja ne mogu više, nemoj molim te da mi pišeš ništa. Ako treba da se kaznim reci gdje, sam ću doći, ja ne mogu više, pukao sam. Znaš da dajem 101 posto sebe, za sve vas i mene automatski, ali ne mogu više kunem ti se. Ako može taj Hel i Bucko da ih samo vratim na drugu stranu, a meni reci gdje da idem da se riješim i ići ću, ali ja moram odavde, ne mogu više. Da li je nervni slom ili šta li je, ne znam. Recite da sam sve najgore ne zamijeram vam."

Odluku Belivuka negativno su komentarisale vođe klana, ali i Knežević, koji je ga je do tada hvalio.

"Oči moje, svi odustali bez onaj moj vojnik što sam ti ga pominjao na početak. Odustali ljudi brate, neće da rade. Nevolja veli, njemu je bitno da je u Beogradu šef, a ovo ostalo ga ne zanima, ja moram da guram snago moja nema mi nazad, kad sam im rekao ne odstupam od krvnika, a onda pun gas" napisao je nepoznatom sagovorniku 18. jula.

Kobnog dana, prema optužnici, Filip Knežević, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Miloš Jevrić kvadovima su se dovezli do kuće dok su škaljarci bili na plaži, preskočili ogradu i čekali ih u zasjedi. Kada su Kožar i Hadžić iznajmljenom "tojotom" uvezlli u dvorište, okružili su ih i u njih ispalili najmanje 34 metka.

Iz presretnutih poruka proizilazi da im je za zločin obećan novac. Međutim, Knežević je sudeći po porukama koje je slao, bio nezadovoljan isplatom.

"Sina mi, znaš li šta je to, kakvo pravdanje sad, nije mi do života, eto. Ja ću da mu objasnim da nisam na kamati, nisam bez roditelja pa ću fino sve da mu ih dam. Kažem, dogovor je bio da svi momci da dobiju po 200, rekoh mu, sjećaš se. Kaže šta mi to sada pominješ, ja reko ok ja to iskuliram, al rekoh mu sjećaš se šta je bilo šta si mi rekao kad su momci odustali od posla. Sad čekam njegov odgovor", požalio se nepoznatoj osobi u glasovnoj poruci.

Knežević je, podsjetimo, ubijen u utorak na ulazu u zgradu u kojoj je živio u Barseloni. Španski mediji prenose da je tu boravio tek dva mjeseca i da se sumnja da ga je likvidirao plaćeni ubica za kojim se traga. Kao motiv navode i da je najvjerovatnije riječ o nastavku obračuna crnogorskih klanova.

Prema najnovijim informacijama španskih medija, policija pregleda snimke sa sigurnosnih kamera, jer se vjeruje da je ubica pobjegao peške.

Tokom pretresa stana u kom se skrivao Knežević, nađeno je, navodno, i nekoliko falsifikovanih pasoša.

