Službenici Sektora granične policije su na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin–Murićani oduzeli vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga.

Sprovodeći aktivnosti pojačane kontrole lica i vozila na graničnim prelazima, policijski službenici granične policije u Ulcinju su, pri izlazu iz Crne Gore izvršili graničnu kontrolu lica A.N. (30), državljanina Republike Albanije, koji je upravljao vozilom marke Audi A6 Avant italijanskih registarskih oznaka, saopštili su iz policije.

Provjerom kroz evidencije policije ustanovljeno je da je za predmetnim vozilom 10.4.2025. godine raspisana međunarodna potraga od strane NCB Interpola Italije.



Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, od A.N. je prikupljeno obavještenje na okolnosti događaja a predmetno vozilo je oduzeto radi daljih provjera.



Službenici Sektora granične policije nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima na suzbijanju i prevenciji prekograničnog kriminala, podizanju nivoa bezbjednosti i pojačanim kontrolama na graničnim prelazima, zaključili su iz UP.