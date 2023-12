Odluka Vrhovnog suda da ukine pritvor jednom od osumnjičenih za obijanje depoa Višeg suda u Podgorici potvrda je stanovišta odbrane - da nema ni osnovane sumnje da je naš branjenik Ivica Piperović uopšte učestvovao u krivičnom djelu zbog kog je uhapšen, rekao je advokat

"Iako još nije donijeta odluka o pritvoru za našeg branjenika, Ivicu Piperovića, vjerujemo da će i u njegovom slučaju biti identična, jer je on neosnovano uhapšen i zadržan u pritvoru. U njegovom slučaju nema ni osnovane sumnje - pretreseni su objekti koje koristi, prekopana bašta i nije pronađeno ništa što bi ga na bilo koji način povezalo sa tim krivičnim dijelom, a nije pronađeno isključivo iz jednog razloga - jer on sa tim krivičnim dijelom nema nikakve veze, što od početka tvrdi. Ipak, to za sudiju nije bilo od značaja, već mu je pritvor određen jer su osnovanu sumnju zasnoali na posrednom i nepotvrđenom kazivanju okrivljene Katarine Baćović, što je neprihvatljivo i u krajnjem je jasno da je u pritvoru nevin čovjek", rekao je Jovanović.