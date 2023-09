Podignuta optužnica protiv 21 osobe, među njima gradonačelnik Budve i doskorašnji pomoćnik direktora policije

Gradonačelnik Budve Milo Božović optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, dok će se policijskom funkcioneru Dejanu Kneževiću eventualno suditi za odavanje tajnih podataka i zloupotrebu službenog položaja, pišu Vijesti.

Protiv njih i još 19 osoba, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) juče je podiglo optužnicu, koju će, prije eventualnog sudskog procesa, morati da potvrdi Viši sud.

Optuženi su i Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Mileta Ojadnić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Dražen Milović, Ivan Mijatović...

Tužilaštvo pojedince u toj grupi, između ostalog, tereti za šverc 4,3 tone kokaina, za pranje oko 7.000.000 eura, ali i za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja...

“Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 21 okrivljenog lica i to protiv: Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D.K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike”, navodi se u saopštenju SDT-a koje potpisuje tužilac/portparol Vukas Radonjić.

Spisi

Božović - funkcioner Nove srpske demokratije (NSD) uhapšen je 13. aprila zbog sumnje da je učestvovao u organizaciji tri transporta kokaina.

Prema tužilačkim spisima, njega je 2019. godine Mileta Ojdanić vrbovao da radi za krimi ekipu koju je taj Tivćanin formirao sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem, prenosi portal Vijesti.

Božović je negirao krivicu.

U dijelu tužilačkih spisa navodi se da je Ivan Mijatović u jednoj turi ​​​​​obezbijedio da se 100 kilograma kokaina u vlasništvu Mila Božovića, sigurno prenese od luke u Lisabonu do grada Costa da Caparica u Portugalu.

Prema dokumentima tužilaštva, još jedna osoba bila je uključena u taj slučaj, a njen identitet pokušavaju da utvrde i putem poruka Skaj aplikacije koju su svi osumnjičeni koristili.

U istim dokumentima objašnjava se da je ta treća osoba, 9. maja 2020. godine, oko trideset minuta nakon ponoći, sa broda “MSC Fantazija”, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, spustila šest torbi narandžaste boje, u kojima se nalazilo 100 pakovanja kokaina, pišu Vijesti.

“Na način što je lice koje je na kriptovanoj aplikaciji ‘SKY ECC’ koristilo pin TL9TOH, postupajući po naredbi okrivljenog Mila Božovića, 09.05.2020. godine, oko 00.30 časova, sa broda ‘MSC Fantazija’, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, spustilo šest torbi narandžaste boje, u kojima se nalazilo ukupno 100 pakovanja opojne droge kokain”, navodi se u tužilačkim spisima.

SDT tvrdi da je taj kokain bio Božovićev i da ga je čamcem preuzela zasada nepoznata osoba:

“Po nalogu okrivljenog Mijatović Ivana, a koji je postupao po naredbama okrivljenog Mila Božovića. Nakon čega je okrivljeni Mijatović Ivan, takođe postupajući po naredbi okrivljenog Mila Božovića, istog dana navedenu opojnu drogu kokain prevezao na sigurnu lokaciju u Lisabonu, a potom dana 11. 05. 2020. godine predmetnu opojnu drogu prevezao sa te lokacije na drug sigurnu lokaciju u gradu Costa da Caparica, a sve u cilju dalje neovlašćene prodaje za račun okrivljenog Mila Božovića”, piše u spisima.

Knežević

Kako Vijesti prenose, nezvanični izvori ranije su “Vijestima” saopštili da je uhapšeni pomoćnik direktora policije preko Ljuba Milovića održavao vezu sa šefom kavačkog kriminalnog klana Radojem Zvicerom.

Ta informacija saopštena je i na jednoj od sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Prema istim navodima ta komunikacija bila je smanjenog intenziteta od kada je Knežević došao na mjesto pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala.

“Najintenzivnija je bila početkom 2020. godine, u vrijeme dok je bio u sektoru kojim je tada upravljao Zoran Lazović”, tvrdi sagovornik “Vijesti”.

U optužnici piše da je službeni položaj zloupotrijebio u tom periodu - od 2019. do februara 2021. godine.

Zoran Lazović je rukovodio Sektorom za borbu protiv kriminala od maja 2019. do marta 2021. godine, kada je smijenjen.

Knežević je uhapšen u martu 2023. godine. Negirao je krivicu.

Premijer Dritan Abazović tada je novinarima kazao da misli da je Zoran Lazović bio šef policijskog ogranka kavačkog klana, piše portal Vijesti.

Njegov sin Petar Lazović, takođe policajac, ranije je uhapšen pod sumnjom da je dio te organizacije.

“Mislim da je on jedan od vođa kavačkog klana unutar policije i da je dio šire grupe Radoja Zvicera. Tu je i Ljubo Milović, naravno, ali i mnogi drugi koji su danas poznati javnosti, ali i mnogi koji će biti poznati uskoro”, rekao je Abazović tada.

Tragamo za Milovićem i ostalim policajcima

Direktor Uprave policije Nikola Terzić saopštio je juče “Vijestima” da tragaju za svim odbjeglim službenicima te institucije, pa i za Ljubom Milovićem.

“Tražimo ih uvijek, to su lica za kojima je raspisana potjernica”, rekao je on.

Dodao je da ne može da saopšti da li su Milović, Nebojša Bugarin i Ivan Stamatović napustili Crnu Goru.

Kokain i izbori

U spisima SDT-a i SPO-a navodi se da je grupa policajaca, navodnih saradnika mafije, novac stečen švercom kokaina koristila da utiče na rezultate parlamentarnih izbora u avgustu 2020. godine, ali i da na čelna mjesta u Upravi policije postavlja ljude od povjerenja.

“Da novcem stečenim kriminalnom djelatnošću, na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori utiču da glasači ne ostvare svoje biračko pravo... Kupovali su veće količine oružja i eksplozivnih materija, uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeće pozicije u Upravi policije”, piše u dokumentima tužilaštva na čijem je čelu Vladimir Novović.