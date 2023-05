Razlog za odlaganje glavnog pretresa je predlog advokata Damira Lekića, . koji je zatražio da dobije još vremena kako bi se upoznao sa aktom povodom iskaza pred ukrajinsjkim tužilaštvom Đukića i Tuzovića.

U Višem sudu u Podgorici danas je odložen nastavak suđenja optuženima za planiranje likvidacija istaknutih predstavnika tužilaštva, sudstva i policije.

Naredni glavni pretres je zakazan za 30. maj.

Okrivljena kriminalna grupa optuženih Stefana Đukića i Emila Tuzovića navodno je planirala da napadne i prebije sutkinju Višeg suda Biljanu Uskoković, kao i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog kolegu tužioca Sašu Čađenovića.

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Zoran Radović je kazao da je sud dobio prevedeno pismo od ukrajinskih nadležnih organa vezanih za Đukića i Tuzovića.

Sudija Radović je kazao da su se Đukić i Tuzović branili ćutanjem, te da se u dokumentima navodi da su odbili da daju izjavu.

Đukić i Tuzović se nalaze u ukrajinskom zatvoru.

Razlog za odlaganje glavnog pretresa je predlog advokata Damira Lekića, . koji je zatražio da dobije još vremena kako bi se upoznao sa aktom povodom iskaza pred ukrajinsjkim tužilaštvom Đukića i Tuzovića.

Suđenje okrivljenima počelo je u decembru prošle godine, kada su optuženi negirali navode optužnice.

Osim Tuzovića i Đukića, optuženi su i Zoran Perović, Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan G. Lopičić.

“Razumio sam optužnicu. Nisam kriv i ne osjećam se krivim. Iako sam se u istrazi branio ćutanjem, iznijeću odbranu pred sudom”, izjavio je Brajović, koji je optužen da je pripadnik kriminalne organizacije. U optužni je nevdeno da je okrivljeni Stefan Đukić zahtjevao od Brajovića i Zorana Perovića da prati Nikolu Dedaja radi ubistva na svirep i podmukao način.

Đukić je optužen da je od Brajovića da čim nova vlast smijeni rukovodioca Uprave policije Zorana Lazovića i službenike policije Petra Lazovića i Ivana Đokovića, kao i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića, i nakon njihove smjene, odmah i ubiju na svirep i podmukao način. U optužnici se dodaje da je okrivljeni Đukić poslao optuženom Brajoviću fotografije sudije Biljane Uskoković, zatim da je prati, što je Brajović prihvatio.

“Ova optužnica je obična maštarija specijalnog državnog tužilaštva. Ne poznajem nikog od optuženih. Samo jednu osobu koju sam 2013. godine upoznao dok sam u UIKS-u izdržavao zatviorsku kaznu, a to je optuženi Stefan Mićić. Nikada u životu ostale optužene nijesam vidio. Optužnica me tereti da sam najaktivniji bio tokom 2020. godine. I baš tu godinu sam proveo na izdržavanju kazne, a mene terete da sam pratio bivše policijske službenike i bivše specijalne tužioce. To se lako može provjeriti. Po izlasku iz zatvora, vrijeme sam provodio sa svojom porodicom i rođacima. Nijesam napuštao mjesto prebivališta u opštini Danilovgrad jer je na snazi bila zabrana zbog pandemije korone virusa. Nikada nijesam koristio kriptovani telefon i sky aplikaciju. Već 16 mjeseci se pitam zašto se nalazim u pritvoru I etiketiran sam za ovakava krivična djela. U posljednje vrijeme sam shvatio zašto jer su bivši specijalni tužioci iscenirali ovu optužnicu kako bi od sebe napravili žrtve. Svjedoci smo da na to ukazuju operativni podaci da su oni ti koji su pripadali kriminalnoj organizaciji. To je sve što imam da izjavim”, izjavio je okrivljeni Milan Brajović.

Okrivljeni Stefan Mićić je kazao da će se braniti ćutanjem i neće iznositi odbranu. Okrivljeni Aleksandar Raičević je naveo da ne priznaje navode optužnice, te da nije član kriminalne organizacije, kako prenose Vijesti.

“Nisam pripadnik ni jedne kriminalne organizacije. Ja sam pitao policiju da idem na poligraf i odgovorim da ne poznajem Jasmina Osmanagića. To su odbili. Ne znam ni kako izgleda. Nikad nisam koristio kriptovani telefon, niti znam šta je to. Ne znam što sma u pritvoru” kazao je on.

Okrivljeni Nino Korać je rekao da će se braniti ćutanjem.

U rješenju Apelacionog suda je navedeno da su okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, odnosno da su u toku 2020. godine pa nadalje, okrivljeni Stefan Đukić i Emil Tuzović, zajedno sa još jednim za sada neidentifikovanim licem, stvorili kriminalnu organizaciju koja za cilj ima da primjenjuje nasilje i zastrašivanje, a istovremeno je planirano da u djelovanju kriminalne organizacije vrše uticaj na političku vlast, izvršnu, zakonodavnu i sudsku.

“Okrivljeni Emil Tuzović je za sebe i u dogovoru sa okrivljenim Đukićem, odredio da planira u budućnosti izvršenje krivičnih djela zbog kojih je kriminalna organizacija i stvorena, da preko drugih pripadnika kriminalne organizacije vrbuje lica za pripadnike kriminalne organizacije, da podstrekava pripadnike kriminalne organizacije na vršenje krivičnih djela protiv života i tijela na štetu nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori – sudija i tužilaca, radi odugovlačenja krivičnih postupaka i izbjegavanja odgovornosti pripadnika kriminalne organizacije za djela za koja su optuženi. Zatim da vrši koordinaciju pripremnih radnji, praćenje nosilaca pravosudnih funkcija, planira i određuje vrijeme i mjesto napada na nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori, a u cilju nanošenja teških tjelesnih povreda sudijama i lišenje života specijalnih tužilaca i policijskih službenika, zaduženih za rasvjetljavanje teških krivičnih djela koja je kriminalna organizacija vršila. Okrivljeni Zoran Perović da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije okrivljenog Stefana Đukića, da uspostavlja komunikaciju sa nosiocima najviših državnih funkcija u izvršnoj vlasti, da istima, koristeći ranije poznanstvo i svoj stvarni i pretpostavljeni uticaj nudi novac i druge pogodnosti u zamjenu za uticaj nosioca izvršne vlasti na razrješenje i izbor nosilaca pravosudnih funkcija – sudija i tužilaca, koji bi u sudskim postupcima protiv organizatora i pripadnika kriminalne organizacije donosili oslobađajuće presude zbog krivičnih djela teška ubistva i drugih krivičnih djela izvršenih na organizovan način. Tako što bi nosiocima javnih fukcija izvršne vlasti ponudio najmanje jedan milion eura da smijene Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Sašu Čađenovića, koji su pokrenuli, vodili i podnijeli optužbe protiv organizatora kriminalne organizacije", penose Vijesti.