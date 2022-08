Strina masovnog ubice sa Cetinja je osudila stravičan zločin i otkrila da je samo nekoliko članova njegove porodice bilo na sahrani!

Izvor: YouTube/Pobjeda/Facebook/Printscreen

Tridesetčetvorogodišnji Cetinjanin ubijen je nakon što je prethodno usmrtio deset komšija, među kojima dvoje djece, a teško ranio njih šestoro. Njega je navodno ubio njegov komšija prema tvrdnjama nadležne tužiteljke Višeg državnog tužilaštva iz Podgorice. Borilović je sahranjen na tajnoj lokaciji, a na poslednjem ispraćaju su prisustvovali samo uži članovi njegove porodice.

Na sahrani su bili samo Vukova majka Svetlana, sestra Aleksandra, kao i njegovi stric i sestrić. "Lično nisam išla. Vukovu majku, sestru i strica vozio je sestrić. Nije sahranjen na Cetinju niti u selu Gorič, odakle su njegovi. Nikakve više druge informacije ne mogu da kažem", rekla je strina Vuka Vučka Borilovića, prenosi Objektiv.

I strina masovnog ubice sa Cetinja ne propušta priliku da osudi strašni zločin koji je počinio Vuk Borilović. "Niko ne zna što se to njemu desilo u glavi. Sada pričaju da je pet dana prije zločina bio čudan, ali to porodica nije znala. Da je njegova uža porodica primijetila da se nešto dešava sa njim, ja mislim da ne bi ćutali. Mi se nismo tako često viđali sa njim, on je radio, a dolazio je i na selo ponešto da pomogne", kaže Borilovićeva strina. Ona priča da je Vuk svoju suprugu L. B. (35) upoznao u Budvi, u školi u koju su zajedno išli.

"Vukova supruga je živjela kod oca i dede i otad su zajedno", dodaje Borilovićeva strina. Vezano za priče da je Borilović bio opsednut vradžbinama, sagovornica navodi da je to bio znak bolesti.

"To je znak da je on bio bolestan! To što se desilo je katastrofa, to niko zdravoga uma ne bi napravio. Kod njega se nešto desilo, pomračilo... Da je bilo ko izašao pred njega, on bi ga ubio. Toliko je porodica danas u grču i bolu što su izgubili svoje najbliže", rekla je strina masovnog ubice.