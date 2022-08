Oglasila se Svetlana Borilović, majka Vuka Borilovića koji je ubio 10 ljudi na Cetinju.

Izvor: Youtube/Screenshot/Pobjeda/Privatna Arhiva

Dva dana posle stravičnog masakra na Cetinju, majka Vuka Borlovića, Svetlana Borilović ne može da vjeruje da je njen sin u krvavom piru ubio 10 ljudi, od toga dvoje djece svojih podstanara, i na kraju i sam bio ubijen iz vatrenog oružja.

"Ni s jednom od žrtava nije imao sukob, zločin je počinio u stanju nervnog rastrojstva, van sebe i nesvestan stravičnih posledica. Ja sam bez duše i ne znam da li ću preživjeti ovu muku. Kako ovo da me snađe od mog djeteta, da čitav grad i zemlju zavije u crno?! Zašto, sine, stalno se pitam, a odgovor nikada neću dobiti", rekla je Svetlana za Srpski telegraf.

Dodaje da Vuk nije bio problematičan i poročan, da je bio miran čovjek koji je, izgleda, "pukao" zbog maltretiranja na poslu:

"Trpio je pritisak četiri-pet godina, a radio je kao šef obezbjeđenja u Nacionalnom parku Lovćen. Priznajem, primijetila sam da je bio nervozniji u poslednje vrijeme, ali nije pravio problem. Bio je primjeran i kao otac porodice i kao komšija", kaže ona.

Svetlana naglašava da njen sin nije bio u sukobu ni sa jednom od žrtava.

"Naši podstanari Martinovići doselili su se tek prije dva mjeseca, nikad se ni poprijeko nisu pogledali. Lijepo bi se javili kad nas sretnu i to je to. Ni s glavom te porodice Milošem nije imao nikakav sukob, taman posla. Moj sin se nije svađao ni sa svojom ženom niti s bilo kim iz porodice. Imao je skladan brak i divnu djecu. Sve ove ljude je usmrtio u trenutku nervnog rastrojstva, time je tragedija i muka još i veća", kaže njegova majka.

"Monstrum sa Cetinja", kako su ga mediji nazvali, masakr je počinio dok su, prema nekim informacijama, njegova supruga i djeca bili na moru u Herceg Novom, a niko od šire porodice nije prisustvovao njegovom izlasku iz kuće s oružjem u rukama.

"Bila sam na poslu. Doveli su me kući kad je sve bilo gotovo i kad je i on bio mrtav, tek posle sam saznala šta se desilo, kuku meni. I bolje što ni njega više nema kad je zvjerstvo napravio. Niko ne može da zna kako je mojoj utrobi s ovom mukom, koja me snašla nesrećnu", kaže ona.

Krije gdje su Vukova žena i djeca

Majka ubice odbila je da kaže gdje se na letovanju od pre nedelju dana nalazi Vukova supruga Linda i djeca jer je policija u međuvremenu obavijestila javnost da se njegova porodica ne nalazi na teritoriji Herceg Novog, kako je glasila prvobitna informacija.

"Neću da pričam o tome. Policija može da me ispita i njima ću da kažem sve što znam, ali javno ne mogu da govorim ništa više", zaključila je Svetlana.