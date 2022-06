Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su krivičnu prijavu protiv Nikšićanina M.K (67) i „Progres&Co“ d.o.o.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ovim su, kako se sumnja, izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja.

"Tokom izviđaja, koji je sprovođen u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću i Upravom za inspekcijske poslove – rudarskom inspekcijiom, utvrđeno je da su M.K., kao odgovorno lice u „Progres&Co“ d.o.o iz Nikšića, i ovo pravno lice, izvršili djelo koje im se stavlja na teret na način što su, kako se sumnja, neovlašćeno proizvodili i prerađivali robu za čiju proizvodnju ili prerađivanje je potrebno odobrenje nadležnog organa, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist", navodi se u saopštenu UP.



Oni su, kako se sumnja, od aprila 2015. do februara 2021. godine izvršili nezakonitu eksploataciju rudno mineralne sirovine, arhitektonsko – građevinskog kamena u količini od 20.022 m/3.



"Eksploatacijom ove količine arhitektonsko – građevinskog kamena osumnjičeni su stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 6.707.370 eura, pri čemu je država pretrpjela materijalnu štetu, po osnovu neuplaćene zakonski određene koncesione naknade za eksploataciju ove količine arhitektonsko – građevinskog kamena. Pripadnici policije i rudarske inspekcije su 19. februara, postupajući na osnovu operativnih informacija o nelegalnoj eksploataciji kamena, izvršili provjere četiri katastarske parcele, a kojom prilikom su zatekli mehanizaciju koja je vršila eksploataciju i utovar arhitektonsko – građevinskog kamena", navodi se u saopštenju.



Kako se zaključuje u saopštenju UP, tokom vršenja provjera utvrđeno je da „Progres&Co“ d.o.o iz Nikšića nema zaključen koncesioni ugovor o pravu na detaljna geološka istraživanja i eksploataciju kamena na tim katastarskim parcelama, kao i da se predmetne parcele u prostornom planu opštine Nikšić ne nalaze kao prostor koji je namijenjen za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina.