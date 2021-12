Dino Ibrahimović i Miloš Komar danas su u podgoričkom Višem sudu negirali pripadništvo kriminalnoj organizaciji koja je odgovorna za likvidaciju Šćepana Roganovića 13. februara prošle godine u Herceg Novom.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pored Ibrahimovića i Komara na optužnici Specijalnog tužilaštva su i Mili Bajramović, Krsto Vujić i Igor Glavaš i njima se sudi u odsustvu.

Miloš Đuričković dobio je u ovom predmetu status svjedoka saradnika kada je nakon hapšenja priznao da je pomogao izvršiocu ubistva.

Ibrahimović i Komar su pred skrivičnim vijećem Višeg suda ustvrdili da ne poznaju i nikada u životu nisu sreli ostale optužene kao i da su se njih dvojica upoznali u Istražnom zatvoru gdje su bili u pritvoru u ovom predmetu.

Ibrahimović je zatražio da mu se objasni kako se optužba protiv njega može temeljiti samo na osnovu toga što je njegov DNK pronađen na mjenjaču i ručnoj kočnici ,,renoa megan” koji je korišten u egzikuciji pokojnog Roganovića.

“Ako se teretim da sam taj automobil vozio kako moj DNK nije pronađen na volanu i ručki od vrata. Osim toga u kriprama koje ste zaplijenili i otvorili nigdje se ne pominje moje ime”, kazao je Ibrahimović.

Ovaj optuženi je kazao da je položio vozački ispit ali da nije podigao vozačku dozvolu i pojasnio da je slab vozač zbog čega nije vozio ,,citroen“ koji je imao prije tri godine. On je naveo da u sklopu njegove porodične kuće postoji automehaničarska radionica gdje pomaže ocu i bratu i pomenuo mogućnost da je sporno vozilo kod njih bilo na popravci.

“Nisam majstor ali pomažem bratu i ocu prilikom popravki automobila tako što im dodajem alat, držim sijalice i slično Ne sjećam se da je ovo auto bilo u našoj radionici ali to se može provjeriti preko evidencije popravljanih vozila koju vodi moj brat”, kazao je Ibrahimović.

Odgovarajući na pitanje specijalnog tužioca Saše Čađenovića optuženi Ibrahimović je kazao da je u vrijeme ubistva Roganovića bio u Njemačkoj kod majke.

– Otišao sam u Cele nešto malo poslije Nove godine, mislim da je to bio 10 januar 2020. godine i ostao tamo do aprila. Po povratku u Crnu Goru bio sam 14 dana u karantinu u hotelu Verde a potom još 14 dana u samoizolaciji. Poslednjeg dana samoizolacije sam uhapšen – ispričao je Ibrahimović.

Odgovarajući na pitanja svog branioca advokata Damira Lekića, optuženi je naveo da je od septembra 2019. Godine do odlaska u Njemačku kod majke bio u Baru, u bolnici zbog zdravstvenih problema a nakon toga i 15 dana u Istražnom zatvoru gdje je priveden jer nije sudu pred koji se vodio postupak protiv njega nije dostavio obrazloženje nedolaska.

“Možda sam bio i kod majke ali se ne mogu sjetiti. To bi se moglo provjeriti kroz evidenciju garničnih prelazaka”, kazao je optuženi.

On je naveo da majku godišnje posjećuje četri ili više puta godišnje On je na pitanje tužioca kazao da u periodu od septembra 2019. godine do izvršenja krivičnog djela pored rada u radionici nije prihodovao od nekih drugih poslova. Pojasnio je da se izdržavao i od novca koji mu majka šalje posredstvom Pošte.

“Za novac koji mi je majka slala postoje potvrde”, kazao je Ibrahimović.

U nastavku suđenja optuženi Komar je negirao optužbe Specijalnog tužilaštva ističići da mu nije jasno kako je i zašto svjedok saradnik Miloš Đuričković kojeg nikad nije vidio u životu upro prstom u njega.

“Nisam ga nikad vidio, niti znam kako izgleda. Ne znam zašto je upro prstom u mene govoreći da sam ilegalno prevozio Vujića i da sam imao kriptovani telefon. Jedini telefon koji sam koristi je klasični mobilni telefon i on je zaplijenjen prilikom mog hapšenja”, kazao je Komar.

On je zamoslio sud da ga suoči sa svjedokom saradnikom kako bi se razjasnilo zašto je izrekao sve te laži o njemu.

“Da se bavim kriminalom imao bih nešto od imovine. Ja nemam ni svoj automobil”, kazao je optuženi.

Komar je naveo da je iz ugledne porodice ida živi sa majkom, ocem i bratom te da se svi zajedno bave poljoprivredom kao i da pomaže u resoranu u vlasništvu porodice. On je zatražio da se automobile ,,golf 2” kojim je navodno ilegalno prevozio Vujića izvještači.

“To je automobile koji je parkiran ispred kuće I uvjek otvoren sa ključem u volanu jer ga osim moje porodice koristi i rodbina i komšije za prevoz alata, hrane za stoku , pasa… Radi se o automobile koji je nepouzdan I koji se zimi, kad je hladnije ne može upalite”, pojasnio je Komar.

On je kazao da ne zna zašto je proveo 16 mjeseci u pritvoru.

“Prvi put sam u SDT čuo za ovaj događaj kada mi je advokat pojasnio za šta sam osumnjičen. Da sam imao veze sa kriminalom, od pretresa moje kuće u maju do hapšenja u junu imao sam šansu da pobjegnem ali nisam. Dao bih se u bjekstvo da sam inao veze sa ovim djelom”, kazao je Komar i zatražio od suda da ga kazni najstrožom kaznom ukoliko se utvrdi da je kriv.

Bajramović je označen kao direktni počinilac ubistva dok se Vujić tereti da je organizator ove kriminalne grupe. Glavaš se tereti da je pratio žrtvu i obavještavao Bajramovića kriptovanim telefonom o kretanju Roganovića.

On je, prema rezultatima istrage, po nalogu i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, u januaru 2020. godine, preuzeo od, za sada nepoznate osobe, motocikl „pjađo“ koji je 2018. godine ukraden u Španiji, a koji je korišćen u ubistvu Roganovića.

Roganović je ubijen na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine. Vujić, prema evidenciji bezbjednosnih službi, slovi za člana škaljarskog klana koji blisko sarađuje sa barskom kriminalnom grupom koju je predvodio pokojni Alan Kožar.

Šćepan Roganović je bio stariji sin Nika Roganovića, koji je ubijen krajem jula 2017. u naselju Nemila, i brat Duška Roganovića koji je teško povrijeđen u aprilu iste godine, kada je ispod njegovog automobila postavljena eksplozivna naprava.

Duška Roganovića crnogorske službe označavaju kao člana kavačke grupe. Istražitelji sumnjaju da je Niko Roganović ubijen jer je istraživao ko je pokušao da ubije njegovog sina Duška.

U obračunima je stradao i Vladimir Roganović koji je likvidiran u decembru 2018. godine u Beču i on je bio brat od strica stradalom Šćepanu.

Ubijeni Šćepan Roganović nije bio bezbjednosno interesantna osoba i ubijen je iz bezobzirne osvete, kazali su ranije iz policije.

Krivično vijeće sudije Dragoja Jovića juče je zabranilo optuženom Dinu Ibrahimoviću da odgovori na pitanje tužioca Saše Čađenovića da li je zajedno sa Markom Jovanovićem obezbjeđivao Alana Kožara. Zabrana je uslijedila nakon što je advokat Damir Lekić predočio sudu da je Jovanović u drugom predmetu optužen za dvostruko ubistvo u centru Podgorice i da nema veze sa krivičnim djelom kojem se sudi Ibrahimoviću.

“Poštujem to što tužilac istražuje ali ovo ne smije da radi kroz ovaj postupak. Ovo podsjeća na pokušaj tužioca da proširi istragu na Ibrahimovića postavljajući mu danas pitanja vezana za drugo krivično djelo. Znamo koje su procedure za proširenje istrage i molio bih da ih se tužilac pridržava”, kazao je advokat Lekić.