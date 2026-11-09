Nekadašnji premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se nakon privođenja svog mlađeg brata Arona.
Bivši mađarski premijer Viktor Orban reagovao je na društvenim mrežama na vijest da je njegov mlađi brat, Aron Orban, možda pritvoren u akciji organizovanoj protiv trgovine ljudima.
"Danas bi vlada trebalo da odgovara pred Odborom za nacionalnu bezbijednost zbog špijunske afere. Obračun je sredstvo za skretanje pažnje. U Mađarskoj se ne sprovodi polaganje računa, već politički obračun. Kada je vladi nešto neprijatno, stupa na scenu AVH. U ovoj prljavoj igri cilj je eliminacija političkog protivnika i uspostavljanje jednopartijskog sistema. Meta sam ja, moj mlađi brat je samo sredstvo", napisao je Orban na Fejsbuku.
Podsjetimo, mađarske bezbjednosne službe sprovele su veliku akciju u Budimpešti i županiji Pešta u okviru istrage o trgovini ljudima, pri čemu je uhapšeno više osoba, a među privedenima se, prema navodima medija, nalazi i Aron Orban.
Istraga je navodno usmjerena na poslovanje njegove kompanije, preko koje su državljani Vijetnama upisivani na kurseve na Univerzitetu u Pečuju radi lakšeg dobijanja šengenskih viza, pri čemu je Orban navodno lično intervenisao da se te procedure ubrzaju.