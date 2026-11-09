Nekadašnji premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se nakon privođenja svog mlađeg brata Arona.

Izvor: Tucker Carlson/Youtube/printscreen

Bivši mađarski premijer Viktor Orban reagovao je na društvenim mrežama na vijest da je njegov mlađi brat, Aron Orban, možda pritvoren u akciji organizovanoj protiv trgovine ljudima.

"Danas bi vlada trebalo da odgovara pred Odborom za nacionalnu bezbijednost zbog špijunske afere. Obračun je sredstvo za skretanje pažnje. U Mađarskoj se ne sprovodi polaganje računa, već politički obračun. Kada je vladi nešto neprijatno, stupa na scenu AVH. U ovoj prljavoj igri cilj je eliminacija političkog protivnika i uspostavljanje jednopartijskog sistema. Meta sam ja, moj mlađi brat je samo sredstvo", napisao je Orban na Fejsbuku.

Podsjetimo, mađarske bezbjednosne službe sprovele su veliku akciju u Budimpešti i županiji Pešta u okviru istrage o trgovini ljudima, pri čemu je uhapšeno više osoba, a među privedenima se, prema navodima medija, nalazi i Aron Orban.

Istraga je navodno usmjerena na poslovanje njegove kompanije, preko koje su državljani Vijetnama upisivani na kurseve na Univerzitetu u Pečuju radi lakšeg dobijanja šengenskih viza, pri čemu je Orban navodno lično intervenisao da se te procedure ubrzaju.