Mlađi brat bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je u Budimpešti zbog sumnje na trgovinu uticajem i trgovinu ljudima.

Izvor: screenshot YT/PoliceHungary

Mlađi brat bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je u ponedeljak tokom velike policijske akcije u Budimpešti i okolini, a fotografije njegovog privođenja objavio je mađarski portal HVG.

Fotoreporter tog medija zabilježio je privedenog Arona Orbana na zadnjem sjedištu policijskog vozila dok je u ponedeljak uveče dovožen u pritvorski centar u Budimpešti.

Osumnjičeni i osobe za koje se sumnja da su im pomagale transportovani su u konvoju od tri policijska minibusa, nakon višečasovnih pretresa stanova i saslušanja.

Privođenje mlađeg brata bivšeg mađarskog premijera predstavlja krupan obrt, s obzirom na to da policija u zvaničnim saopštenjima nije objavila identitete onih kojima su stavljene lisice na ruke. Umjesto toga, saopšteno je samo da su četiri osobe privedene u zajedničkoj operaciji Nacionalnog istražnog biroa (NNI) i Nacionalne službe za zaštitu (NVVH) na području Budimpešte, Fota i Dunakešija.

Policija je objavila i snimke akcije na kojima se vide privedene osobe sa zamagljenim licima.

Istraga zbog trgovine uticajem i krijumčarenja ljudi

Prema informacijama mađarskih medija, u ovom slučaju pokrenuta su dva odvojena krivična postupka. Nacionalna služba za zaštitu provjerava sumnje na trgovinu uticajem, dok odjeljenje Nacionalnog istražnog biroa za borbu protiv ilegalnih migracija vodi istragu zbog krijumčarenja ljudi.

Izvor: Facebook screenshot

Četiri privedene osobe sumnjiče se da su tokom nekoliko mjeseci pomagale državljanima Vijetnama da preko teritorije Mađarske pređu u zemlje Zapadne Evrope.

Izvor: Facebook/Global Arms Hungary/screenshot

Prema navodima istražnih organa, osumnjičeni su učestvovali u nezakonitom posredovanju pri obradi viznih zahtjeva za vijetnamske državljane u mađarskim diplomatskim predstavništvima. Za te usluge su po osobi naplaćivali takozvanu posredničku naknadu, a tako stečen novac potom su međusobno dijelili.