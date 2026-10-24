Američke službe upozorile na neposrednu prijetnju od iranskih napada na zvaničnike SAD na Bliskom istoku i u Evropi. Stejt department povlači diplomatsko osoblje.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američke obavještajne službe upozorile su da je Iran u poodmakloj fazi pripreme napada na američke državljane i zvaničnike, ne samo na Bliskom istoku već i u drugim djelovima svijeta, uključujući Evropu.

Vašington je zbog novih obavještajnih podataka podigao nivo bezbjednosne pripravnosti i naredio povlačenje dijela diplomatskog osoblja iz Saudijske Arabije i smanjenje broja zaposlenih u nekoliko drugih predstavništava u regionu, piše Njujork tajms.

Upozorenje je u petak američkom državnom sekretaru Marku Rubiju uputio direktor Nacionalne obavještajne službe Džej Klejton. U memorandumu je naveo da je Iran pojačao aktivnosti usmjerene protiv američkog osoblja.

„Dobili smo obavještajne podatke koji pokazuju da je Iran intenzivirao napore usmjerene na američko osoblje. Iranske pripreme smrtonosnih napada na američke državljane dostigle su poodmaklu fazu, kako na Bliskom istoku tako i u određenim drugim zemljama“, stoji u dokumentu.

Postojanje memoranduma potvrdio je američki zvaničnik, a kako navodi Njujork tajms, američke službe procjenjuju da je prijetnja njihovim državljanima u regionu i van njega na najvišem nivou od početka rata sa Iranom u februaru.

Među mogućim metama i Evropa

Američki predsjednik Donald Tramp i njegovi najbliži saradnici redovno dobijaju obavještajne izvještaje o rastućim prijetnjama, tvrde zvaničnici upoznati sa situacijom. Analitičari posljednje tri nedjelje proučavaju informacije o mogućim napadima na američke zvaničnike, uključujući ambasadore.

Prema jednom od izvora Njujork tajmsa, dio obavještajnih podataka ukazuje na mogućnost da Iran ima operativce i na američkoj teritoriji. U iranskim planovima, tvrde američki zvaničnici, pominju se i potencijalne mete u Evropi.

Međutim, drugi američki zvaničnik upozorio je da postoji razlika između iranskih namjera i mogućnosti njihovog sprovođenja. On procjenjuje da je sposobnost Teherana da izvede napade u SAD i drugim udaljenim državama ograničena.

Za sada nijesu objavljeni podaci o konkretnim metama, gradovima ili državama u kojima bi se napadi mogli dogoditi. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev Njujork tajmsa za komentar, dok su kancelarija direktora Nacionalne obavještajne službe i CIA odbile da komentarišu informacije.

Amerikanci povlače diplomate

Američki Stejt department u srijedu je naredio zaposlenima koji nijesu neophodni za rad diplomatskih predstavništava i članovima njihovih porodica da napuste Saudijsku Arabiju. Smanjuje se i broj zaposlenih u američkim ambasadama u Jordanu, Libanu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ta predstavništva nastavljaju sa radom, ali uz ograničen obim aktivnosti i manje osoblja. Za razliku od Saudijske Arabije, u tim državama za sada nije naložen obavezan odlazak svih zaposlenih koji nijesu neophodni za rad ambasada.

Američki zvaničnici potvrdili su da su odluke povezane sa novim obavještajnim podacima o mogućim iranskim napadima i prijetnjama jemenskih Huta, koje podržava Teheran.

Iz Stejt departmenta poručili su da neprestano procjenjuju bezbjednosne okolnosti i prilagođavaju broj zaposlenih u diplomatskim predstavništvima.

Klejton je u memorandumu zatražio i da se dijelu povjerljivih obavještajnih podataka smanji stepen tajnosti kako bi veći broj američkih službenika mogao da bude upoznat sa prijetnjama.

Tramp razmatra nove napade na Iran

Upozorenja dolaze gotovo osam mjeseci nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je 28. februara pokrenut napadima na iranske ciljeve.

Sukob je izazvao snažan rast cijena energenata i ekonomske poremećaje širom svijeta, a njegovo trajanje postalo je i važno unutrašnjopolitičko pitanje za Trampa uoči američkih međuizbora 3. novembra.

Prema ranijim informacijama Njujork tajmsa, Vašington i Izrael razradili su planove za novi talas napada na Iran nakon izbora. Tramp, međutim, još nije donio konačnu odluku o njihovom pokretanju.

Posljednjih mjeseci suzdržavao se od velikih novih udara na Iran, dok je američka vojska sprovodila blokadu iranskih luka kako bi ograničila izvoz nafte i drugih energenata. Američki zvaničnici smatraju da Teheran u međuvremenu traži načine za uzvratne napade na SAD i njihove saveznike.

Početkom oktobra američka vojska povukla je svih 12 bombardera B-1 iz baze britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Ferford na jugu Engleske. Komandanti su tu odluku donijeli nakon što su dobili upozorenja o mogućoj iranskoj prijetnji toj bazi.

Strah od ponavljanja bezbjednosnih propusta

Američka diplomatska predstavništva na Bliskom istoku već su bila izložena napadima nakon početka rata. Iran je krajem februara i početkom marta uzvratio na američke i izraelske udare raketnim napadima i napadima dronovima na Izrael i arapske države u regionu.

Početkom marta Vašington je naredio odlazak dijela diplomatskog osoblja iz Iraka, Jordana i Bahreina, a smanjio je i prisustvo u Saudijskoj Arabiji nakon napada na američku ambasadu u Rijadu i okolna područja. Tokom perioda smanjenih tenzija dio diplomata mogao je da se vrati na svoja radna mjesta.

Stejt department se ranije suočio s kritikama jer prije početka rata nije blagovremeno upozorio veliki broj Amerikanaca u regionu na potrebu za odlaskom, a nakon početka raketnih napada pružio im je ograničenu pomoć pri evakuaciji.