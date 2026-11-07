Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je mjesto portparola Bijele kuće ponudio predsjedniku UFC-a Dejni Vajtu.

Izvor: Profimedia

"Drago mi je da objavim da je velikom Dejni Vajtu, borcu i ratniku, ponuđeno mjesto portparola SAD. Dejna, molim te, prihvati posao", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je dodao da je zamolio Vajta da za svoje pomoćnike postavi Islama Mahačeva i Habiba Nurmagomedova, ako pristane da postane portparol Bijele kuće.

UFC (Ultimate Fighting Championship) je najveća i najprestižnija svjetska organizacija za mješovite borilačke vještine (MMA).

(Srna)